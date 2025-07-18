台積電設廠傳雲林敗部復活 張麗善證實：保持密切聯繫 只欠「東風」

雲林縣近年積極爭取台積電等高科技產業進駐，但先前傳出台積電可能轉往屏東設廠，後又宣布在美擴大投資，半導體是否「根留台灣」引起外界質疑，日前傳出雲林敗部復活，有機會成為台積電設廠據點，雲林縣長張麗善今證實，雙方一直保持密切聯繫，萬事俱備只欠「東風」，就看中央的態度了。

雲林縣為爭取台積電等高科技產業進駐，在中科虎尾園區南側規畫29.75公頃「虎尾產業園區」，以發展半導體相關產業為主，可行性規畫、縣環評大會皆已通過，開發計畫書在中央送審中，需先經農業部通過農業用地變更，才能由國土署審核開發計畫，臨近的褒忠鄉也有270公頃的產業園區，現由經濟部開發，2023年已進行到二階環評，預計今年完成。

雲林縣府建設處長廖政彥表示，虎尾產業園區因部分農業用地需農業部同意變更為產業用地，縣府去年3月底已將開發計畫送審，但至今仍未獲農業部同意。

雲林縣近年積極發展虎尾高鐵特定區，包括台大虎尾分院擴建、高齡醫學中心、雲林縣虎尾鎮高鐵特區文小非營利幼兒園、雲林總圖書館、環保大樓等建設，從教育、醫療、生活機能等各面向積極布局中，若高科技產業進駐雲林，相關需求都可滿足，且台積電產業供應鏈中的矽品精密工業、凌嘉科技、信越化學等公司皆在雲林已設廠，為爭取台積電進駐加分不少。

張麗善表示，雲林不缺水、不缺電、不缺人才、不缺地、不缺工，一直準備好迎接台積電等高科技產業到來，打造一個下世紀高科技產業的一個區塊鏈，到目前為止我們都沒有放棄，也持續地在努力當中，雙方也一直保持密切的聯繫。