半導體需求強勁！中科：重返兆元園區 台積電建4座廠時程曝

中部科學園區22周年慶今登場，中科管理局長許茂新說，中科園區營業額去年重回兆元，由於半導體需求強勁，今年可望再創新高；攸關台積電先進製程設廠的中科二期擴建案預計下半年動工，周邊公共工程已動工，未來開發完成後可望創造年產值約4857億元，帶動約4500個就業機會。

據了解，目前中科台中二期園區正進行滯洪池等先期水保公共工程，台積電預計第4季發包動工，包括達欣、麗明、互助等大型營造廠，以及國產、台泥、環泥等都蠢蠢欲動。法人推估，台積電中科四座2奈米以下先進製程晶圓廠的水泥用量約在80萬至100萬立方米。

中科管理局今以「卓越中科、飛躍22」為主軸，慶祝中科園區成立22周年，在國科會副主委蘇振綱、台灣科學園區科學工業同業公會理事長蔡國洲等上百家廠商負責人、代表等逾250名嘉賓見證下，慶賀中科22週年園慶。

許茂新說，在廠商的共同努力下，中科園區營業額去年重回兆元，今年初雖面對美國對等關稅政策的新挑戰，但園區廠商因為有了過去幾年國際局勢的經驗，園區廠商CEO決策高層，運用智慧決策應變，截至今年4月底，中科營業額仍較去年同期成長10.91%，其中二林園區成長最大，達到75.97%，由於半導體需求強勁，可望持續破兆，再創新高。