台積電財務長：對資本支出審慎 因關稅等總體環境不確定
台積電（2330）財務長黃仁昭今天（18日）接受彭博電視專訪，表示公司計劃對資本支出持審慎態度，原因是關稅帶來不確定性。
台積電周四公布第2季營收、獲利與毛利率都優於市場預期，儘管高階晶片產能依然吃緊，但公司目前未擴大支出。包括黃仁昭在內的高層主管表示，AI晶片的基本需求依然強勁且持續成長，但由於更廣泛的地緣政治與經濟疑慮，他們決定對展望採取較保守的態度。
黃仁昭周五接受彭博電視訪問時表示：「我們對目前的總體環境不確定性保持警覺，尤其是與關稅政策有關的因素，因此我們在規劃資本支出時比較謹慎。」
台積電是輝達（Nvidia）與蘋果（Apple）等公司的主要晶圓代工業者，周四將全年營收成長預測上調至30%。相關利多消息激勵台積電股價周五在台北交易盤中一度上漲2.65%，至每股1,160元，創下自今年 1 月初以來新高。
儘管台積電表示正努力縮小高階AI晶片的供需缺口，但2025年的資本支出仍維持先前預估的380億至420億美元區間不變。
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