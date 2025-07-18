環境部 AI 稽查出手 彰化 PU 業者補繳空污費4千萬

彰化縣一家從事PU合成皮製造的嘉○工業公司，長期低報原物料用量，蓄意短繳空氣污染防制費，遭環境部環境署運用智慧稽查系統揪出。經檢警聯手查辦後，該案已於2024年10月由彰化地檢署提起公訴，負責人在法院審理期間坦承不法，遭判緩刑4年，並由台中高等行政法院裁定補繳空污費4,000萬元。此外，該公司另因空污設備未按許可證要求操作，再被罰10萬元。

環境署表示，此案透過中區環境管理中心比對事業許可資料，發現嘉○公司疑似異常。經報請彰化地檢署指揮，聯合警政署保七總隊、彰化縣環保局，在2023年4月展開調查，確認該公司透過低報原物料方式逃避繳納空污費，涉嫌違反《空氣污染防制法》與《刑法》詐欺得利罪。

調查期間，公司負責人已坦承犯行，並投資近新台幣3,000萬元改善設施，增設空污防制設備，且承諾補繳欠費，法院因此裁定緩刑處分。但行政責任部分，台中高等行政法院已於2025年5月29日判決確定，要求補繳空污防制費4,000萬元。

另外，嘉○公司亦被發現未依規定更換與填裝活性碳，造成空氣污染，違反《空污法》第24條第2項，遭彰化環保局開罰新台幣10萬元。

環管署強調，近年來透過科技執法，包括智慧感測設備與AIoT物聯網系統，已協助查獲多起違法案件，並與各地環保局合作，成功追回超過新台幣11億元空污防制費。署方呼籲，企業應如實申報原物料用量，依法繳費，若有短報或漏繳，應主動補報、補繳，切勿心存僥倖，以免面臨刑責與高額追繳。