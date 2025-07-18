丹娜絲颱風成太陽能廠「壓力測試」 童子賢：台灣要認清楚自己條件

丹娜絲颱風重創南台灣，太陽能電廠遭吹毀畫面令人觸目，和碩（4938）董事長童子賢被提問時指出，他一向的觀念是「再生能源」的再生二個字是「溢美之詞」，因為可以「再生」的只有太陽（因為還繼續存在50億年，以人類歷史尺度可說是取之不盡用之不竭），而「太陽能板」實用年限只有20年就必須廢棄，人造的太陽能板，無法符合「再生」二個字。甚至遠不如核能發電廠可以使用60年。

而且廢棄物所占據的空間是核能發電廠的百倍以上，對於土地與自然環境的衝擊，更在核能發電廠之上，因此他認為「再生能源」與「綠能」的用詞，有溢美之嫌。

被問到台灣這次颱風造成大量太陽能板的損壞。童子賢表示這是一次「壓力測試」，用來檢驗台灣的環境條件是否適合大量的太陽能板的設置？這次颱風將設置3年不到的太陽能發電設備大量破壞，大量太陽能垃圾與大量污染物質疑慮，成為一次壓力測試，「讓我們對『綠能』是否真的對環境友善，提供了檢視的機會」。

童子賢認為無論是太陽能發電或風力發電，面對台灣地狹人稠、土地資源珍貴，為了避免大量破壞環境與避免嚴重衝擊農業生產（他認為農業生產是國家韌性的一環，是戰略產業，不宜破壞），綠能在台灣一定會面臨「設置極限」，值得三思。

他17日表示任何自稱為「綠能」的能源種類，一定要展現出真正對環境友善的成果，才能有「綠」的貢獻，否則一味自稱為「綠能」卻威脅環境生態、威脅水土保持、威脅農業生產，就失掉「綠能」本意了。對地球面臨的環境影響也缺少友善的幫助。

他再一次提醒，以台灣目前的用電，如果全部用太陽能來發電，必須是10.5個台北市的面積的二倍。

他說包括陽明山、基隆河水岸在內的台北市面積是271.8平方公里。而太陽能發電需要10.5個台北市面積才能滿足台灣「白天的用電」，而夜間沒有太陽，為了滿足夜間用電，必須再「額外」設置大約70%的白天發電設備（10.5個台北市面積的太陽能板），並且使用昂貴的「儲電」設備，才能滿足「完全綠能」情形下的台灣夜間用電。童子賢給了一個評論：「在寸土寸金的台灣，這是天方夜譚」。

因為夜間沒有太陽，所以必須白天發電，然後動用昂貴的、龐大的「鋰電池儲能設備」把電存起來，晚上再放電使用。他評論這是昂貴且浪費能源的做法（充電、放電過程無法做到百分之百的效率，會損耗相當比例的電能）且昂貴無比又不環保（鋰電池充放千次至數千次就會報廢），如此一來缺點很明顯，首先100%的白天用電+70%的夜間用電需要廣大土地面積來發電（童子賢根據台電統計資料指出，台灣的產業與生活型態在凌晨四點用電谷底，仍然達到白天中午尖峰時段的60%～70%），占用土地面積，衝擊農業與影響自然生態很可觀。其次因應夜間使用電力的充電放電設備成本高昂，充放電過程能源損耗驚人不符環境保護初衷（以鋰電池在夜間供電，每一度電的成本可能會倍增）。再其次，太陽能20年使用年限到期，垃圾量驚人。甚至使用年限未到期，但是經歷天災例如颱風來襲，都會製造驚人的太陽能板廢棄物。

而且暴露在高度空污的台灣環境下的太陽能板，因為長期蒙塵與蒙受油污，需要定期清潔養護，雖大部分業者承諾採用清水處理，但面積龐大很難監理，若清水去油效果不佳時，若有不肖人士使用酸性或鹼性清潔劑，以幫助恢復太陽能效率，他自問難道太陽能的清洗過程，不會污染土壤或魚塭？

他反問：經過太陽能板清潔劑影響的農田與魚塭、池塘，所產出的農產品與水產恐怕疑慮重重。他因此主張台灣的能源政策制定時候，要認清台灣屬於地狹人稠的事實。童子賢指出，台灣應該取法瑞士的經驗，瑞士土地面積是台灣的1.14倍，但是瑞士使用了占電力28%～37%的核能發電，配合充沛穩定的高山湖泊水。而台灣缺乏像加拿大、澳洲、中國大陸的龐大的土地，來供應太陽能發電。

關於台灣現在不做環評就通通綠能設置，有其歷史因素，但是後遺症也很驚人。其次，太陽能努力多年，到了2023年，發電量也僅占台灣用的電4.6%，但已經遍布魚塭、山坡、池塘，若要達成RE100（100%電力為再生能源）恐仍是遙遙無期。