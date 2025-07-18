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市值選股 凱基00980T看準 MVP

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
那斯達克指數成分股前十大市值股票2000年後變化。（資料來源：Factset）
那斯達克指數成分股前十大市值股票2000年後變化。（資料來源：Factset）

近日低階AI晶片銷中禁令鬆綁，帶動一票AI概念股強勢表態，美國AI晶片龍頭市值也跟著水漲船高。回顧2025年4月關稅戰爆發，以科技股為主的那斯達克指數從年初高點修正逾兩成，但市場情緒回穩過後，那斯達克指數不僅收復失土，也大漲35%再刷今年以來新高價。凱基投信表示，關稅戰最壞時間已過，但對企業成本影響程度仍存在變數，相較於中小企業，大型公司因應成本攀升能力相對高，也更有機會成為下一階段的投資方向。

回顧2000年後那斯達克市值前十大個股名單，可以發現每隔十年，十大名單就會大風吹。2005年時，市值前十大包含Windows王者微軟、CPU霸主英特爾、網路設備之王思科、PC製造大廠戴爾、企業軟體霸主甲骨文、通訊晶片領先者高通、網路購物先驅eBay、搜尋引擎先驅Yahoo、行動裝置造浪者蘋果，以及生技製藥巨頭安進。

十年過去，科技十巨頭換了五個，雖然搜尋引擎與網路購物持續榜上有名，但產業巨擘已經換人做，加上社群媒體崛起，戴爾、甲骨文、eBay、Yahoo、安進掉出十名之外，取而代之的是谷歌、亞馬遜、臉書、康卡斯特、吉利德科學。進入2025年，AI旋風有增無減，市值前十大中就有五巨頭搭上AI趨勢列車，其中有兩家是新進榜，包括AI晶片設計大廠輝達（NVIDIA），與客製化AI晶片大廠博通 。

凱基美國Top股債平衡ETF（00980T）研究團隊表示，受惠AI供應鏈需求持續暢旺，科技產業穩居市場領頭羊。平衡凱基美國TOP（00980T）ETF研究團隊指出，2022 年底ChatGPT問世，短短兩年半時間，各種應用已經爭相出現，生成式AI也從當紅話題落地成為龐大商機，例如ChatGPT有效用戶數持續飛快成長，顯示AI商機已經從上游的雲端服務供應商擴大資本支出、企業擴大投資，擴散到一般民眾終端應用層面。

平衡凱基美國TOP（00980T）ETF研究團隊表示，面對AI趨勢大浪，並非所有科技業者都能乘浪而上，有搶得先機的企業如輝達，營收、企業規模呈現飛躍式成長；反觀昔日的科技霸主英特爾，因為在AI、數據中心、晶圓代工等高速成長市場節節敗退，導致股價承壓、市值連帶受影響。顯示AI趨勢快速演變，科技產業霸主也可能快速更迭；為避免今日明星成為明日黃花，透過市值進行選股，相對更能掌握企業整體競爭力的變化。

全台首檔被動式平衡型ETF-平衡凱基美國TOP（00980T），配置三成美國中天期公債控管投資組合的風險，並配置七成美國股票追求長期投資的資本利得成長，股票部位布局那斯達克指數市值前十大成分股。平衡凱基美國TOP（00980T）即將於7月29日至8月4日展開募集，想要參與AI趨勢商機又想兼顧平衡風險的投資人，與其追逐個股變化，不妨透過平衡凱基美國TOP（00980T），用市值選股機制掌握AI最終贏家成長契機。

美國 凱基 AI

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