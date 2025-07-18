魏哲家談機器人 妙語如珠
台積電（2330）董事長魏哲家昨（17）日在法說會中不改幽默，對人形機器人、美國鬆綁輝達H20銷陸等議題回應妙語如珠。
外資關注人形機器人市場發展，魏哲家坦言，要講人形機器人在今年會扮演什麼角色，還言之過早，明年可能也還太早，因為系統設計非常複雜，也涉及大量感測器技術，加上又要與人類互動，設計上要更小心。
魏哲家預期，人形機器人首個場域會在醫療產業的老人照護，他並幽默提到，「可以來照顧像我這樣漸漸變老的人。」一旦需求起飛，就會帶動很大效益。
魏哲家說：「我跟客人聊，客人說機器人市場會是電動車十倍大，我正在期待那一天到來。」
輝達H20晶片獲准重新銷往大陸，外資分析師問台積電的看法，魏哲家回應，尚未接獲客人的通知，大陸是很大的市場，客人能繼續銷售，這是好消息，對台積電也是好消息。
不過要講調高AI加速器營收貢獻成長預估，仍言之過早，台積電也還沒準備提高對AI的成長展望。
台積電先前預估，今年AI加速器營收可望倍增，預期2024年起未來五年年複合成長率將達44%至46%。
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