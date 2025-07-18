台積匯價設定29元 央行：不代表市場情勢

台積電（2330）昨（17）日釋出本季新台幣兌美元匯率假設為1：29，坦言若新台幣升值1%，不僅營收將減少約1%，毛利率也將下滑約0.4個百分點。台灣最大出口商對匯率變動的敏感回應，引發市場揣測央行是否會將其作為政策調整的參考依據。

對此，中央銀行昨日明確表態，政策著眼於整體經濟，不會被單一企業帶風向。

央行指出，雖然會留意台積電等重要企業的發言與預估，但匯率政策的核心在於維護總體經濟穩定與新台幣匯價基本面平衡。個別企業的匯率預測，是根據其財務狀況與營運規劃所做出的技術性推估，並不代表整體市場情勢。央行政策的決策基礎，依然是依照包括整體經濟數據、國際資金流向與金融市場動態等指標。