台積電美第三廠 建置進度加快

台積電（2330）董事長魏哲家昨（17）日表示，客戶對先進製程強勁需求，正加快美國擴廠腳步，亞利桑納第三廠將採用2奈米與A16製程，已開始動工，考慮加快建廠進度，以協助關鍵客戶布局AI、高速運算（HPC）與智慧手機應用。

魏哲家指出，台積電最終將在亞利桑那州建構六座晶圓廠與兩座先進封裝廠，並設立一座研發中心，成為超大晶圓廠聚落，建設完成後，2奈米及更先進製程產能將會有約30%來自亞利桑那州晶圓廠。

魏哲家表示，台積電亞利桑那第一座晶圓廠（N4製程）已於2024年底量產，良率與台灣相當；第二座採用3奈米製程的晶圓廠已完工，因客戶對先進製程興趣高，將努力把量產進度加快數季，以支持客戶需求；第三座廠區（N2與A16製程）已開工，將加速興建。

魏哲家強調，規劃第四座晶圓廠將採用2奈米和A16製程技術，第五、第六座晶圓廠將採用更先進的技術，晶圓廠建設和量產計畫將依客戶的需求而定。

日本布局方面，魏哲家指出，日本熊本第一座特殊製程技術晶圓廠已於2024年底開始量產，第二座特殊製程晶圓廠的營造工程目前訂於今年稍晚開始，取決於當地基礎設施的就緒情況。

歐洲廠部分，魏哲家說，台積電正按計畫於德國德勒斯登興建一座特殊製程技術晶圓廠，進展良好，晶圓廠的量產計畫將依客戶的需求及市場狀況而定。