魏哲家：2奈米如期量產 預期將推升獲利

台積電（2330）董事長魏哲家昨（17）日表示，2奈米（N2）將在今年下半年如期量產，量產曲線與3奈米相當， 由於2奈米單價比3奈米高，為公司帶來的營收貢獻將更顯著，獲利也會優於3奈米。

魏哲家並透露，2奈米與A16進度明顯提前，導入件數、客戶採用意願均優於歷代節點，整體來看，在AI與高速（HPC）推動下，3奈米與5奈米產能也非常吃緊。

針對先進製程的定價模式，財務長黃仁昭指出，2奈米價格「回到過去節點轉進時的合理結構」，價格與報酬均優於3奈米與5奈米，反映市場對新世代技術的價值認同。

魏哲家分析，台積電2奈米相較前代製程效能提升10%至15%，同樣效能下節能20%至30%，晶片密度提升逾15%。就設計定案（Tape out）件數來看，2奈米比3奈米與5奈米在開始的前兩年更多，幾乎所有創新的客戶都在與台積電合作，2奈米家族的N2P則預計2026下半年量產，支援手機與高速運算客戶。

至於A16為2奈米家族的強化版，導入超級電軌（SPR）技術，專為AI資料中心與高速運算產品設計。魏哲家指出，AI伺服器從追求運算效能轉向關注電力效率，A16可在同效能下達到15%至20%的省電效果，預計2026下半年進入量產，為台積電邁入埃米級製程的代表節點。

魏哲家說，A14將採用第二代奈米片電晶體結構，性能和功耗都更好，應對當前成長的高效能運算需求，A14預計於2028年開始量產，2029年將推出採用超級電軌的A14方案，他相信，A14與相關製程將會使台積電擴大技術領先地位。

魏哲家並提到，目前尚未觀察到AI客戶提前大量拉貨，且先進製程週期長達四個月，難以臨時調整。目前3奈米、5奈米、2奈米與A16需求都非常強，所有先進製程產能都很緊。預期2奈米與A16將支撐下一波AI熱潮，成為關鍵節點技術，象徵全球半導體正式進入埃米級製程競爭時代。

法人看好台積電2奈米訂單熱轉，中砂、昇陽半、辛耘等鑽石碟與再生晶圓等相關產品供應商都將跟著旺。

中砂鑽石碟在台積電先進製程的滲透率頗高，隨著台積電即將進入2奈米製程世代，法人認為，該公司可望持續拿下相關訂單。為因應客戶需求，中砂單月最大產能已增至每月5萬顆鑽石碟。

昇陽半已經連三季業績維持在10億元之上，上半年業績達21.26億元，年增逾三成。該公司積極擴展再生晶圓業務版圖，已居市場領先地位。

辛耘除了拓展先進封裝相關濕製程設備業務之外，再生晶圓業務也有機會受惠於台積電先進製程擴充。