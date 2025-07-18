台積電匯價議題 本季設定29元
台積電（2330）第2季受匯率干擾程度超乎市場預期小，談到匯率議題，台積電財務長黃仁昭昨（17）日坦言，匯率仍持續是不利因素，台積電本季新台幣兌美元匯率假設為29，較上季預估值32.5大幅升值。
回應外資關注匯率議題，台積電董事長魏哲家重申先前於股東會上的說法，強調匯率影響很巨大，台積電持續努力銷售價值。
黃仁昭坦言，新台幣是台積電所有財務報表的報導貨幣，台積電營收幾乎皆以美元計價，約有75%的銷貨成本則是以新台幣計價。
因此，新台幣對美元的匯率變化，對營收和毛利率皆產生顯著影響。
黃仁昭說，新台幣對美元的匯率變化之於台積電營收的敏感度接近100%，新台幣對美元每升值1%，台積以新台幣計價營收就會減少1%，毛利率也將下降約0.4個百分點。
台積電4月法說會對第2季匯率的假設基礎是1美元兌換新台幣32.5元，惟新台幣實際走勢比預期強勁。
展望本季，台積電指出，基於當前匯率（1美元兌新台幣29元）而言，新台幣平均將再升值6.6%，因此，若以新台幣計算，將對台積第3季營收造成6.6%的負面影響，並使毛利率下降約260個基點。
台積電強調，公司的獲利能力包括六大因素：領先的技術開發和產能提升、定價、產能利用率、成本優化、技術組合和匯率，其中匯率無法控制，應對當前情況，台積電將專注於業務核心基礎，並仰賴其他五大因素來應對，即便考慮到目前對較不利的匯率，長期毛利率達 53%以上仍是可實現的。
新台幣昨天結束連三貶，以29.412元收盤，升0.4分，成交量為14.525億美元。
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