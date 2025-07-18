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台積調匯率預估 央行表尊重
台積電昨日法說會上，將第三季新台幣匯價預估值定調為廿九元。對此，央行官員表示，新台幣匯率並非單一因素決定，須觀察整體經濟環境，但對於廠商意見，「也會尊重」。
央行官員強調，外界對於匯率的預估並非央行關注焦點，畢竟匯率跟總體經濟關聯較大，企業的預測是針對自身需求所估算，和央行政策角度不同。央行政策的決策基礎，只會基於整體經濟數據、國際資金流向，還有各國金融市場變化。
根據央行昨天公布的最新數據，新台幣今年以來升值百分之十一點四五，超越歐元，成為主要貨幣中的NO.1，比韓元百分之五點○四、日圓百分之五點七七等競爭者漲幅更高。
央行總裁楊金龍在上次理監事會強調：「匯率只有一種價格，無法滿足所有人期待」。匯銀人士分析，外界對於匯率升值影響出口的聲浪太大，「央行壓力其實不小」。然而，就連台積電法說都調匯率預估，可見強勢新台幣已成定局。
匯銀人士認為，自從五月匯率大幅升值後，新台幣持續在廿九元附近波動。匯銀人士指出，若新台幣再度出現急升，台積電等大型廠商的毛利可能進一步受壓，短期內匯率應會在廿九元左右。此外，目前台美關稅談判進入關鍵期，不論結果如何，匯率都還有調節空間，以減輕出口商衝擊。
央行官員也重申，並不預測匯率走勢，只指出美元持續偏弱，導致各主要貨幣對美元普遍升值。昨日新台幣收在廿九點四一二元，小幅升值○點四分。
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