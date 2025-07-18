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匯價估29元 台積：匯率影響大

聯合報／ 記者簡永祥尹慧中／台北報導

台積電第二季受匯率干擾程度超乎市場預期小，談到匯率議題，台積電財務長黃仁昭昨日坦言，匯率仍持續是不利因素，台積電本季新台幣兌美元匯率假設為廿九元，較上季預估值卅二點五元大幅升值。

回應外資關注匯率議題，台積電董事長魏哲家重申先前於股東會上的說法，強調匯率影響很巨大，台積電持續努力銷售價值。

面對客戶對先進製程強勁需求，台積電正加快美國擴廠腳步，亞利桑納第三廠將採用二奈米與A十六製程，已開始動工，考慮加快建廠進度，以協助關鍵客戶布局ＡＩ、高速運算（ＨＰＣ）與智慧手機應用。

魏哲家指出，台積電最終將在亞利桑那州建構六座晶圓廠與兩座先進封裝廠，並設立一座研發中心，成為超大晶圓廠聚落，建設完成後，二奈米及更先進製程產能將會有約百分之卅來自亞利桑那州晶圓廠。

除了台積電本身的議題之外，外界也對人形機器人、輝達H20晶片等議題相當感興趣。

外資分析師追問人形機器人議題，魏哲家幽默說，他預期「人形機器人可以來照顧像我這樣漸漸變老的人」。市場都在探討人形機器人的未來規模，「我和客人談，他說機器人市場會是電動車十倍大，我正在期待。」語畢引發現場笑聲陣陣，也讓外界認為持續呼應全球首富馬斯克（Elon Musk）正重壓機器人領域投資。

魏哲家也幽默說，現在仍太早說人形機器人，人形機器人扮演產業成長要角今年和明年還太早，人形機器人設計也相當複雜，他個人預期首度使用場域預期會是在醫療產業。

此外，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻在法說會上提問關於台積客人輝達H20解禁中國大陸銷售議題。

魏哲家回應時說，H20是客人的議題，但是個好消息，若要調高ＡＩ加速器營收貢獻成長預估，目前仍言之過早，但無疑的是台積的客人可以在如此大的市場銷售，對台積也是個好消息。

台積電於法說會上調全年美元營收年增率預估至約百分之卅，優於市場預期，麥格理、摩根士丹利、里昂等外資都按讚。

麥格理證券於法說會後率先將目標價調高百分之二、達一三一○元，暫居外資圈第二高，預期將掀起一波目標價調高潮。

摩根士丹利證券大中華區半導體主管詹家鴻說，從整場法說會內容來看，比想像還要好。受惠ＨＰＣ相關需求帶動，台積電上調全年美元營收年增率達百分之卅，但實際上恐將不止，第二、三季毛利率數據也都優於預期。

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