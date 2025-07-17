中美晶、環球晶攜手IC之音合作「公益科普營」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中美晶、環球晶攜手IC之音合作「公益科普營」，推動科學教育與能源永續。圖／中美晶提供
中美晶、環球晶攜手IC之音合作「公益科普營」，推動科學教育與能源永續。圖／中美晶提供

中美晶環球晶圓再次攜手IC之音、愛惜社區推展協會與玄奘大學，連續2年合力舉辦「派歐尼（Pioneer）秧苗計畫-2025年公益科普營」，希望透過科技與人文的結合，支持偏鄉學童的學習發展。

這次營隊於6月26日至27日舉行，邀請來自新竹縣五峰鄉桃山國小與尖石鄉新光國小近60位的學童與師長參與。活動規劃了一系列充滿趣味與啟發的體驗課程，包含運用人工智慧（AI）繪圖工具創造個人專屬漫畫角色、空拍機闖關任務、AR沉浸式互動等，引導孩子們在歡笑中動手實作、在探索中學習科學與創新，激發他們對科技的熱情與想像力。

中美晶與環球晶秉持著「關懷社會、永續發展」理念，持續關注偏鄉關懷、科學人才培育與再生能源教育等議題。中美矽晶深耕永續能源領域，積極拓展多元綠色電力與服務，致力於提供完整的綠色能源解決方案。

環球晶圓作為全球領先的半導體晶圓材料製造商之一，營運據點橫跨3大洲、遍布全球9國，長期與世界級客戶共同探索科技創新與永續發展的未來藍圖。

中美晶集團表示，本次科普營的理念，與中美矽晶及環球晶圓長期推動科學教育向下扎根與能源永續意識培育的初衷高度契合。環球晶圓除了贊助支持活動籌辦，也邀請母公司中美矽晶同仁擔任營隊課程講師，集結集團資源與影響力，齊力拓展公益行動的深度與廣度，強化企業社會責任的實質影響。

中美矽晶暨環球晶圓董事長徐秀蘭表示，「我們相信，每一顆被點燃的好奇心，都是改變未來的起點。透過科普營隊與能源教育，希望陪伴孩子們看見更大的世界，也為永續社會培育希望的種子。」

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