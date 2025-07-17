台灣對美關稅將放榜！童子賢提醒：外在多變 談好也可能會翻盤

台灣輸美關稅條件即將公布，和碩（4938）董事長童子賢17日指出，雖大家都密切關注結果，但他提醒，外在條件多變，最好還是把握住自己本身的條件，因為即便本周達成協議，下個月一有個變數，美國仍可能針對鋁、鋼鐵、半導體……等隨時會翻盤。

當前國際經貿政治多變，童子賢表示，印尼剛公布關稅是19%，差強人意，隨泰國、越南、印尼陸續公布，下一步可能公布印度，6～7年前美中貿易第一次摩擦時，東南亞是臺商從大陸移出工廠後的一個重要的遷入的地點，現在大家都會關注印度關稅會如何，當然還有臺灣關稅也將放榜。

他指出，現在台灣關稅是多少是大猜謎， 他不擅長，臺灣在科技產業有一些同場競賽的對手，如果關稅談得比競爭的對手條件要好，基本上就是一個好的立足點，但他也指出，即便關稅陸續公布，但仍要記得：這個禮拜跟你達成協議，下個月如果遇到一個變數，他就單獨針對鋁，針對鋼鐵，針對半導體，隨時會翻盤。

童子賢指出，如果外面的條件多變，最好還是把握住自己本身的條件。他指出，臺灣在全世界扮演的角色仍是科技業裡面的好合作夥伴。若繼續維持這樣一個角色，友善地充分協助世界科技產業，相信關稅偶爾傳高，偶爾傳低，但臺灣的角色不要變就好了。

他指出，科技產業連續3年出口產值大幅增加，造成談判上面也有一些壓力，可能反過頭來影響其他的產業。他指出，臺灣出超金額會增加是因為全世界的科技產業有非常迫切的需求，必須仰賴臺灣從半導體到板卡到整機櫃伺服器，如果是來自市場有需求，臺灣不但能供應而且很多都是唯一的供應方，在這樣的情形下，關稅對科技產業的衝擊，跟對非科技產業的衝擊會不一樣。

對於美國終於鬆綁H20管制，童子賢表示，不明白究竟談判過程如何，但H20本來就是美國政府管制下，NVIDIA將比較強的東西降低規格的一個設計，只不過川普政府又否認這一點，連這個降低規格的H20都要管制。

童子賢說，如果連降低規格的都管制，中國大陸也許就逼得自己去發展，反而壯大了他，雖然他們一開始做得不怎好，可是隔幾年，萬一慢慢摸索，找到門道，NVIDIA也會失去一個市場。反而逼對手培養了一個類似台積電從設計到製造的基本能力。童子賢表示，雖然還是追不上第一名的NVIDIA跟台積電，但中國大陸內需究竟是一片肥沃的土壤，方便成長。