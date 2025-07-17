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Google力拚高階AI產品話語權

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

全球智慧手機市場進入AI加值階段，Google持續推出Pixel手機，持續以終端硬體裝置作為AI展示平台、提供原生服務，搶攻高階AI手機話語權。法人與調研機構報告認為，AI功能成為廠商拉大使用者黏著度與訂閱服務轉換率關鍵，Google Gemini活躍用戶也快速成長。

根據研調機構與外資報告，雖然全球智慧手機市場近兩年銷售成長趨緩，具備AI功能的手機成為帶動業績驅力。研調機構IDC第2季全球手機出貨統計報告指出，蘋果iPhone第2季被三星大幅拉開差距，在AI技術與創新設計的帶動下，第2季仍有新機問世，具備AI功能的中階手機銷售看好。

Google持續深化AI功能於Android生態，也將Pixel系列定位為AI技術展示平台。Google在今年開發者大會中，推出多種Gemini模型，不僅具備高效能，整合至硬體與日常應用，如影像編輯、生產力工具、XR體驗等，與硬體結合密不可分。

市場人士也指出，Google建立強大生態系，從手機擴展到其他周邊，新手機搭載最新系統，預期功能包括語境感知型語音助手（Project Astra）、即時語音摘要等。

商轉方面，Google近年積極推動Google One雲端方案、Gemini Advanced旗艦AI訂閱方案，結合Pixel手機和其他品牌手機帶動用戶與營收。

智慧手機 Google AI

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