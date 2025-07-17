Google推新手機 台積助攻 首度捨棄三星搭載晶圓一哥製造晶片

Google宣布，8月20日將在紐約舉辦新品發表會，推出全新Pixel系列裝置，預料多款智慧型手機和一款智慧手表都將亮相，主打自家人工智慧（AI）技術。

Google最新開發的處理器傳將首度委託台積電代工，為Google多年來首度捨棄三星電子、轉向台積電（2330）製造晶片，象徵供應鏈布局的重大轉變。

Google在16日證實，將在美東時間8月20日下午1時（台灣時間8月21日凌晨1時），於紐約舉行年度的「Made by Google」新品發表會，並且將在YouTube串流直播。

外界預期，Google這次將一口氣發表四款Pixel新機，包括Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL和折疊機Pixel 10 Pro Fold，另外還有第四代Pixel Watch。Google的新款折疊機正好會在三星全新Galaxy Z Fold 7於25日上市隔幾周後亮相。

今年的Google新品外觀設計大致延續Pixel 9系列，但將搭載升級版處理器，硬體略作優化，並有多項細部調整。值得關注的是，這次全系列Pixel 10都將採用Google自家設計、由台積電代工的Tensor G5處理器，這也是Google多年間來首度放棄三星轉向台積電製造晶片，對供應鏈布局是重大轉變。

Pixel 10 Pro Fold在硬體設計上或許不及上三星Z Fold 7的超薄機身，不過Google將展示許多深度結合Gemini AI的新功能，售價也可望比三星旗艦機種（2,000美元）更親民。所有新機都將搭載Android 16作業系統，並導入今年5月開發者大會亮相的全新用戶介面，主打更大膽直觀的操作體驗。

Google去年首次把「Made by Google」新品發表會提早到8月，藉此搶在蘋果每年9月發表新款iPhone的前幾周，先炒熱話題。

Google在美國智慧型手機市場占有率遠不及蘋果和三星，但憑藉優異的相機表現，以及總是第一時間獲得Android軟體更新和新功能，仍在科技玩家圈中仍累積一票死忠粉絲。