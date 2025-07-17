聽新聞
0:00 / 0:00

Google推新手機 台積助攻 首度捨棄三星搭載晶圓一哥製造晶片

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Google宣布，8月20日將在紐約舉辦新品發表會，推出全新Pixel系列裝置。歐新社
Google宣布，8月20日將在紐約舉辦新品發表會，推出全新Pixel系列裝置。歐新社

Google宣布，8月20日將在紐約舉辦新品發表會，推出全新Pixel系列裝置，預料多款智慧型手機和一款智慧手表都將亮相，主打自家人工智慧（AI）技術。

Google最新開發的處理器傳將首度委託台積電代工，為Google多年來首度捨棄三星電子、轉向台積電（2330）製造晶片，象徵供應鏈布局的重大轉變。

Google在16日證實，將在美東時間8月20日下午1時（台灣時間8月21日凌晨1時），於紐約舉行年度的「Made by Google」新品發表會，並且將在YouTube串流直播。

外界預期，Google這次將一口氣發表四款Pixel新機，包括Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL和折疊機Pixel 10 Pro Fold，另外還有第四代Pixel Watch。Google的新款折疊機正好會在三星全新Galaxy Z Fold 7於25日上市隔幾周後亮相。

今年的Google新品外觀設計大致延續Pixel 9系列，但將搭載升級版處理器，硬體略作優化，並有多項細部調整。值得關注的是，這次全系列Pixel 10都將採用Google自家設計、由台積電代工的Tensor G5處理器，這也是Google多年間來首度放棄三星轉向台積電製造晶片，對供應鏈布局是重大轉變。

Pixel 10 Pro Fold在硬體設計上或許不及上三星Z Fold 7的超薄機身，不過Google將展示許多深度結合Gemini AI的新功能，售價也可望比三星旗艦機種（2,000美元）更親民。所有新機都將搭載Android 16作業系統，並導入今年5月開發者大會亮相的全新用戶介面，主打更大膽直觀的操作體驗。

Google去年首次把「Made by Google」新品發表會提早到8月，藉此搶在蘋果每年9月發表新款iPhone的前幾周，先炒熱話題。

Google在美國智慧型手機市場占有率遠不及蘋果和三星，但憑藉優異的相機表現，以及總是第一時間獲得Android軟體更新和新功能，仍在科技玩家圈中仍累積一票死忠粉絲。

台積電 Pixel Google

延伸閱讀

台積電法說釋利多 外資齊聲調高目標價

法說會報喜！台積電期夜盤衝歷史新高 盤中一度來到1165元

整理包／台積電法說會Q2獲利創新高 8大重點一次看

台積電「神級行李箱」再現！ 新奶茶色款設計細節有巧思 再掀代購瘋搶

相關新聞

震撼！安謀傳跨足自製晶片 產業鏈大咖可能從夥伴變勁敵

市場傳矽智財（IP）大廠安謀（Arm）擬跨足自製晶片、特殊應用IC（ASIC）晶片業務，雖資本市場對此正面期待，但外界認...

台積電匯價議題 本季設定29元

台積電第2季受匯率干擾程度超乎市場預期小，談到匯率議題，台積電財務長黃仁昭昨（17）日坦言，匯率仍持續是不利因素，台積電...

魏哲家：2奈米如期量產 預期將推升獲利

台積電董事長魏哲家昨（17）日表示，2奈米（N2）將在今年下半年如期量產，量產曲線與3奈米相當， 由於2奈米單價比3奈米...

OpenAI衝算力 牽手Google 廣達、英業達營運進補

OpenAI因應算力需求大增，除採用最大金主微軟Azure的雲端運算資源之外，也將Google雲端納入其雲端供應商名單。...

中華電信「雙登陸」設計 提升網路韌性

地域、天災、人禍風險大，牽動國際海纜投資布局，中華電信（2412）投資新海纜「AUG East」，進入台灣採取「雙登陸」...

解析輝達H20銷陸解禁 童子賢：可活絡台系鏈

輝達（NVIDIA）將向中國大陸市場銷售降規版AI晶片H20，台灣玉山科技協會理事長暨和碩董事長童子賢昨（17）日表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。