OpenAI 爭霸辦公軟體地位
OpenAI在雲端運算資源要甩開最大金主微軟的包袱，更傳出要開發ChatGPT辦公軟體AI代理功能，降低ChatGPT用戶對微軟生產力工具的依賴，挑戰微軟Office軟體在工作軟體領域地位。
OpenAI正為ChatGPT開發新的AI代理功能，讓ChatGPT使用者能直接在平台內建立並編輯文件、試算表與簡報，進一步降低對Excel、PowerPoint等傳統Office產品的依賴，打造全方位的文件與資料處理中樞。
先前市場已經指出，OpenAI正在開發整合ChatGPT功能的辦公室協作工具，打造協助企業用戶工作流程的「AI版辦公工具」，朝「超級智慧個人助理」的願景邁進，挑戰Google的Workspace與微軟的Office主導地位。OpenAI將在ChatGPT搜尋欄下方添加專用按鈕，引導用戶建立電子表格或簡報。
AI代理功能可為用戶根據企業或公共資料產生報告，或處理日常任務，例如安排和預約會議，開啟Excel和PowerPoint檔案，新功能將使ChatGPT成為全方位的工作平台。
OpenAI的企業訂閱收入預估將由2024年的6億美元，大幅成長至2030年的150億美元，成長動能強勁。業界人士認為，ChatGPT持續升級，OpenAI挾全球300萬付費商業用戶基礎，進攻企業用戶市場，也催動更多AI伺服器需求。
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