路透報導：陸駭客盯上我半導體業

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

路透報導，幾位和中國大陸有關係的駭客近來鎖定台灣半導體業和投資分析師，發動一連串網路間諜活動，且攻擊行動在今年3-6月明顯增加，目前部分攻擊活動可能仍在進行。

報導引述資安業者Proofpoint的最新分析指出，遭攻擊的機構約有15到20個，涵蓋中小企業、至少一家美國投銀的分析師，以及大型跨國企業。

其中一組駭客組織鎖定半導體設計、製造和供應鏈業者，利用被入侵的台灣大學電郵帳號，冒充求職者寄信，附帶惡意網址的PDF檔案，或附上加密壓縮檔傳送惡意程式。

另一組則針對主要投資機構關注台灣半導體產業的分析師，冒用虛構的投資公司名義尋求合作。這三個機構中，有兩個設在亞洲，一個設在美國。研究人員不願透露具體受害對象，路透無法確認這些駭客攻擊的具體對象，也不清楚攻擊是否得逞。

Proofpoint專責中國大陸威脅的研究員凱利（Mark Kelly）說：「我們這次看到過去從未被盯上的目標，也開始成為攻擊對象。」他說，這波攻擊行動中，有一些會對特定對象發送一兩封釣魚郵件，其他則大規模發信，最多達80封，企圖從整家公司竊取情報。根據這份尚未公開的調查，至少有三個大陸相關駭客組織參與了這波行動。

台灣資安業者TeamT5的代表也向路透表示，近來確實觀察到有幾個駭客團體針對半導體業發送釣魚郵件，但規模尚未到普遍化的程度。

這位代表說，半導體業及相關供應鏈遭受網路攻擊早已不是新鮮事，始終是中國大陸相關高階駭客的「長期目標」。

駭客 半導體

延伸閱讀

北京放手私企自行對美網攻 開啟駭客「黃金時代」

陸籍駭客在義大利落網！美國FBI、司法部證實「陸國安部主導」

高雄市殯葬業勾結駭客 入侵119系統「搶屍」賺死人財

最新報復！與伊朗有關駭客預告出售川普心腹郵件 這些人慘被鎖定

相關新聞

震撼！安謀傳跨足自製晶片 產業鏈大咖可能從夥伴變勁敵

市場傳矽智財（IP）大廠安謀（Arm）擬跨足自製晶片、特殊應用IC（ASIC）晶片業務，雖資本市場對此正面期待，但外界認...

台積電匯價議題 本季設定29元

台積電第2季受匯率干擾程度超乎市場預期小，談到匯率議題，台積電財務長黃仁昭昨（17）日坦言，匯率仍持續是不利因素，台積電...

魏哲家：2奈米如期量產 預期將推升獲利

台積電董事長魏哲家昨（17）日表示，2奈米（N2）將在今年下半年如期量產，量產曲線與3奈米相當， 由於2奈米單價比3奈米...

OpenAI衝算力 牽手Google 廣達、英業達營運進補

OpenAI因應算力需求大增，除採用最大金主微軟Azure的雲端運算資源之外，也將Google雲端納入其雲端供應商名單。...

中華電信「雙登陸」設計 提升網路韌性

地域、天災、人禍風險大，牽動國際海纜投資布局，中華電信（2412）投資新海纜「AUG East」，進入台灣採取「雙登陸」...

解析輝達H20銷陸解禁 童子賢：可活絡台系鏈

輝達（NVIDIA）將向中國大陸市場銷售降規版AI晶片H20，台灣玉山科技協會理事長暨和碩董事長童子賢昨（17）日表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。