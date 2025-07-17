路透報導：陸駭客盯上我半導體業
路透報導，幾位和中國大陸有關係的駭客近來鎖定台灣半導體業和投資分析師，發動一連串網路間諜活動，且攻擊行動在今年3-6月明顯增加，目前部分攻擊活動可能仍在進行。
報導引述資安業者Proofpoint的最新分析指出，遭攻擊的機構約有15到20個，涵蓋中小企業、至少一家美國投銀的分析師，以及大型跨國企業。
其中一組駭客組織鎖定半導體設計、製造和供應鏈業者，利用被入侵的台灣大學電郵帳號，冒充求職者寄信，附帶惡意網址的PDF檔案，或附上加密壓縮檔傳送惡意程式。
另一組則針對主要投資機構關注台灣半導體產業的分析師，冒用虛構的投資公司名義尋求合作。這三個機構中，有兩個設在亞洲，一個設在美國。研究人員不願透露具體受害對象，路透無法確認這些駭客攻擊的具體對象，也不清楚攻擊是否得逞。
Proofpoint專責中國大陸威脅的研究員凱利（Mark Kelly）說：「我們這次看到過去從未被盯上的目標，也開始成為攻擊對象。」他說，這波攻擊行動中，有一些會對特定對象發送一兩封釣魚郵件，其他則大規模發信，最多達80封，企圖從整家公司竊取情報。根據這份尚未公開的調查，至少有三個大陸相關駭客組織參與了這波行動。
台灣資安業者TeamT5的代表也向路透表示，近來確實觀察到有幾個駭客團體針對半導體業發送釣魚郵件，但規模尚未到普遍化的程度。
這位代表說，半導體業及相關供應鏈遭受網路攻擊早已不是新鮮事，始終是中國大陸相關高階駭客的「長期目標」。
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