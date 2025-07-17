聽新聞
0:00 / 0:00

輝達H20解禁 陸稱已有晶片抗衡

聯合報／ 記者林茂仁／綜合報導

輝達H20解禁後，讓原本大陸國產AI晶片廠商包括華為、寒武紀、壁仞科技、摩爾線程等業者憂心再度面臨競爭，但由於AI晶片市場快速成長，包括阿里巴巴旗下的平頭哥、海光資訊、景嘉微等廠商也在積極布局AI晶片領域，推動建立大陸國產算力體系。

此前禁售H20晶片並未如美國所願對大陸造成打擊，目前大陸國產廠商已經有可以抗衡的晶片，例如華為最新的昇騰九二○將於今年下半年量產，專家稱其完全能夠取代H20晶片。

每日經濟新聞報導，大陸算力基礎設施廠商逐漸使用國產算力晶片，包括阿里巴巴、字節跳動等大陸AI企業，都積極測試本土替代方案，以降低對輝達等國外產品的依賴，以應對可能出現的斷供風險。

雖然黃仁勳H20晶片獲得美國放行，但大陸市場競爭仍然激烈，TrendForce集邦諮詢五月發布的研究報告指，大陸AI服務器市場預計外購輝達、AMD等晶片比率從去年約百分之六十三下降至今年約百分之四十二，而中國本土晶片供應商在國有AI晶片政策支持下，預期今年占比將提升至百分之四十，幾乎與外購晶片比率平分秋色。意味輝達在大陸市場挑戰不小。

而這也是黃仁勳頻繁跟大陸市場拉近關係，因為他知道客戶正在游移中，因此他必須多做親近的動作來穩定客戶的信心。

黃仁勳 輝達 H20 AI

延伸閱讀

黃仁勳再現身北京展會！稱陸供應鏈「是奇蹟」、喊話年輕人盡快參與AI

謝金河：AI奔流仍方興未艾 新型態的產業革命帶動投資

黃仁勳唐裝亮相盛讚中國AI！他讚「商人典範」：輝達還會再漲

黃仁勳在鏈博會 穿唐裝秀中文演講

相關新聞

颱風造成大量太陽能板受損 童子賢這樣看

颱風丹娜絲過境，造成南部地區嚴重災情，其中包含太陽光電設施受損，估算總數約14.5萬片，後續如何處理引發關注，對此，台灣...

台積調匯率預估 央行表尊重

台積電昨日法說會上，將第三季新台幣匯價預估值定調為廿九元。對此，央行官員表示，新台幣匯率並非單一因素決定，須觀察整體經濟...

匯價估29元 台積：匯率影響大

台積電第二季受匯率干擾程度超乎市場預期小，談到匯率議題，台積電財務長黃仁昭昨日坦言，匯率仍持續是不利因素，台積電本季新台...

黃仁勳揭物理智慧 讚陸供應鏈「奇蹟」

輝達執行長黃仁勳，昨天出席北京第三屆鏈博會活動時表示，AI解決問題的能力很快就能夠超過人類，他還盛讚Deepseek的論...

輝達H20解禁 陸稱已有晶片抗衡

輝達H20解禁後，讓原本大陸國產AI晶片廠商包括華為、寒武紀、壁仞科技、摩爾線程等業者憂心再度面臨競爭，但由於AI晶片市...

Q2獲利創新高…不畏關稅、匯率繳出好成績 台積電法說會重點一次看

美國對等關稅談判結果陸續出爐，投資人擔心影響市場動能，不過台積電今天舉行法說會並公布第2季獲利數新台幣3982.73億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。