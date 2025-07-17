安謀跨足自製晶片這一步 有兩挑戰

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

矽智財（IP）大廠安謀（Arm）可能跨足自製晶片或特殊應用IC（ASIC）晶片領域傳聞多時，但想跨出這一步仍有兩大挑戰，包括變成客戶的對手、競爭的同業個個來頭也不小。

首先，安謀對於裝置相關晶片設計不算陌生，要做可能不難。但不論是推出自有通用型晶片，或是ASIC晶片，都等於跟現在的客戶競爭商機，因短期內可能因沒有更好的平台選擇，客戶即使不滿意、也無法立刻轉換，但中長期基於制衡原則，客戶也可能另找合作夥伴，安謀此舉可能讓客戶轉身與其他競爭對手合作，是一項變數。

其次，安謀可能同時跨足品牌產品、ASIC晶片，目前在ASIC晶片市場中，IC設計業者或晶片商都瞄準雲端服務供應商（CSP）相關自製晶片商機，已有博通、聯發科（2454）、邁威爾、世芯、創意等大廠切入，安謀來搶ASIC晶片市場勢必也劍指資料中心晶片產品，可能導致版圖重整，但競爭成本也高。

至於品牌晶片市場，已經有輝達、超微、英特爾、高通、聯發科等，安謀有可能想做自有品牌晶片，但巨頭間已經打成一團，安謀加入會更激烈，如何與過去的客戶維持競合關係，難度極高。

AI晶片商機誘人，跨入晶片產品是安謀的潛在商機，有一定的資金與技術實力也沒有不拚的道理，但看起來簡單，卻未必是技術好就行，安謀究竟何時下這一步棋備受市場關注。

聯發科 晶片 IC設計

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