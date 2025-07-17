震撼！安謀傳跨足自製晶片 產業鏈大咖可能從夥伴變勁敵

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者鐘惠玲／綜合報導
市場傳矽智財（IP）大廠安謀（Arm）擬跨足自製晶片、特殊應用IC（ASIC）晶片業務。路透
市場傳矽智財（IP）大廠安謀（Arm）擬跨足自製晶片、特殊應用IC（ASIC）晶片業務。路透

市場傳矽智財（IP）大廠安謀（Arm）擬跨足自製晶片、特殊應用IC（ASIC）晶片業務，雖資本市場對此正面期待，但外界認為，若傳聞屬實，則相關產業鏈大咖包括英特爾、超微、輝達、博通、高通、聯發科（2454）等，與安謀的關係將從夥伴變勁敵。

安謀提供晶片設計所需的矽智財授權，並未生產自有晶片，Arm架構的生態系完整，在手機、物聯網等終端裝置市場擁有高市占率，IC設計業中有高比率都是其客戶。到截稿為止，安謀對此均沒有評論。

安謀開發晶片傳聞概況 圖／經濟日報提供
安謀開發晶片傳聞概況 圖／經濟日報提供

外媒引述分析師團隊表示，安謀可能跨入設計自有AI晶片，成為ASIC晶片商。等於安謀一腳跨入目前客戶的地盤。分析師提到，安謀持續為其AI事業籌募資金，演變為ASIC晶片商是很自然的演進。先前英國金融時報（FT）也報導，安謀計畫於今年推出新晶片，臉書母公司Meta將是首位買家。

分析師認為，若安謀取得整體ASIC市場的7％市占，稅前息前獲利有望倍增。目前預估ASIC市場規模到2030年時成長到2,000億美元，以此推算安謀潛在ASIC事業可望在2030年4月到2031年3月的會計年度，帶來約80億至150億美元的相關營收。

安謀股價今年以來已大漲20％，外資評估當前股價還沒反映開發ASIC晶片潛力所帶來的「龐大上行空間」，調高對安謀的投資評級，由「中立」提升到「優於大盤」，大幅上調目標價近一倍，從110美元一口氣拉到210美元。外資認為，即便安謀跨足ASIC事業，導致部分客戶將其視為對手，但可利用自研晶片擴大對AI半導體價值鏈的掌控。

晶片 IC設計 AI

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