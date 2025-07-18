解析輝達H20銷陸解禁 童子賢：可活絡台系鏈

輝達（NVIDIA）將向中國大陸市場銷售降規版AI晶片H20，台灣玉山科技協會理事長暨和碩（4938）董事長童子賢昨（17）日表示，有望帶動美國重要公司及台灣供應鏈活絡起來。而從上層結構來看，是中美兩方之間有妥協，兩邊最後達成供需之間平衡，同時也避免兩強火車對撞現象。

此外，針對美國對台灣關稅，他分析，目前台灣在全世界科技產業也許有一些同場競賽的對手，如果關稅條件談得比對手好，基本上就是一個好的立足點。

童子賢昨日出席「個資法論壇： 我國個資保護的新階段～個人資料保護委員會的成立與挑戰」，會後回應H20銷陸解禁及美國對台灣對等關稅議題。

針對輝達H20銷售大陸，童子賢看好將帶動美國重要公司及台灣供應鏈活絡起來。他表示，「從上層結構來看，是中美兩方上層之間有妥協，不是硬碰硬、火車對撞。」兩邊最後達成供需之間平衡，同時也避免兩強火車對撞現象。

童子賢指出，因為H20本來就是美國政府管制下，輝達把AI晶片降低規格的設計，只不過到川普政府時代，他連H20都要管制，傳聞中如果連降低規格的晶片都要管制，那你反而倒逼大陸自己去發展，反而壯大中國自身產業。

至於美國對台灣對等關稅，童子賢表示，他不是魔術師，無法猜測關稅稅率，目前台灣在全世界科技產業也許有一些同場競賽的對手，如果關稅條件談得比對手好，基本上就是一個好的立足點。