安瑞、揚智與瑞祺電通三方結盟 打造AI驅動資安平台

安瑞科技（Array Networks Inc.）今天宣布與揚智科技、瑞祺電通三方攜手，組成策略聯盟，打造台灣首個「從晶片到應用」的資安解決方案平台，預計將優先布局家庭數位視訊、智慧製造、醫療、教育與中小企業市場，將於明年推出首款解決方案。

三方合作新聞稿指出，揚智科技以自研Arm-basedSoC，整合安全加密引擎、TPM、Secure Boot以及AI應用；瑞祺電通具備產業級網通與邊緣運算平台設計與製造實力；安瑞科技提供包含ZTAG零信任閘道、AIDLP、WAF、SSL VPN等企業級資安防護技術。

安瑞董事長黃建喬表示，資安應從硬體設計階段落實，目標是讓中小企業與家庭也能負擔得起企業級防護；此次平台針對中小型企業、校園、家庭、診所、工廠等場域提供一站式資安解決方案，形成晶片、設備到應用層的防護鏈，將資安從附加選項提升為標準配備。

瑞祺電通總經理洪德富指出，瑞祺電通在過去的資訊科技（IT）與營運技術（OT）解決方案，已與全球知名資安商合作，如今進一步與在地晶片與資安平台夥伴攜手，共同開發適用於新興市場的可信賴設備，是強化國內外資安供應鏈的具體實踐。

目前三方已著手進行資安平台與產品開發，預計於2026年推出首款解決方案。揚智科技執行長連建欽表示，揚智在機上盒與多媒體平台的SoC設計經驗，已成功延伸至語音、AI顯示與智慧家庭應用。此次將晶片導入資安場景，是揚智邁向AIoT核心供應鏈的關鍵轉折。

除了深耕本地市場，三家業者也同步部署海外拓展計畫，將透過樺漢集團新加坡子公司以及安瑞科技既有市場布局擴展至中東、東南亞與印度等成長型市場，象徵台灣ICT產業鏈資安能力的整合與升級，也開啟本土資安平台自主化的新起點。