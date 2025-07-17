快訊

酷玩演唱會成「抓姦現場」 偷腥男女環抱親熱身分曝光

「車模林志玲」打牛奶針喪命…名醫吳紹琥200萬交保 沉默搭車畫面曝光

黃仁勳說服川普沒用？輝達H20銷陸有推手 外媒曝「關鍵是他」

颱風造成大量太陽能板受損 童子賢這樣看

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
台灣玉山科技協會理事長童子賢。記者吳凱中／攝影
台灣玉山科技協會理事長童子賢。記者吳凱中／攝影

颱風丹娜絲過境，造成南部地區嚴重災情，其中包含太陽光電設施受損，估算總數約14.5萬片，後續如何處理引發關注，對此，台灣玉山科技協會理事長童子賢17日重申，任何能源若要稱為「綠能」，都必須對環境友善，但台灣沒有足夠土地設置這麼多太陽能板。而這次颱風算是一個壓力測試，一次颱風就把設置好不到三年，投資了很多錢的各種設施給破壞掉了。

童子賢17日出席「個資法論壇： 我國個資保護的新階段～個人資料保護委員會的成立與挑戰」，會後接受媒體提問，回應有美國AI投資，及颱風造成南部太陽光電設施損壞後續處理問題。

童子賢重申，任何能源如果要稱為綠能，必須要展現出對環境友善這點。從正面的來講，太陽能跟風力發電都是綠能，就是不排碳，所以它可以是對地球暖化友善的一個幫助者，「但我們也清楚，把它形容成是完全的循環能源的話，這個觀念只對一半。」

童子賢說，取之不盡的只有太陽，太陽能板本身不是取之不盡的，可以循環的只有太陽，太陽能板本身是不循環的，核能電廠可以用五十年到七十年，那太陽能板頂多用二十年，若要滿足台灣現在全部用電，全部用太陽能兌現的話，會需要10.5個台北市左右大小的面積，「台灣寸土寸金，哪來10.5個台北市大小的土地？」

其次，太陽能板20年使用壽命到了，或者20年使用壽命沒有到，而發生像最近的天災，產生那麼多的太陽能板垃圾，你還得再找足夠大的土地把它掩埋起來，每20年來就要重複一次。「我們沒有足夠的土地面積來設置這麼多太陽能板！」

童子賢表示，之前有一股追求綠能的熱潮，在這個熱潮之下，第一、不做環境評估就通通放行，這是有一點可怕。第二、一味把它貼上循環能源、綠色能源的標籤就廣泛設太陽能板。

他說，目前太陽能加風力大概占台灣發電量約6.5%，但已經占了台灣很多魚塭、池塘、山坡地，造成種種環境破壞，「在這個情形下，你要達到100%，那個環境付出的代價是很大的。」

童子賢強調，台灣土地面積就是小，藉由這次颱風算是一個壓力測試。一次颱風就把設置好不到三年，這個投資了很多錢的各種設施給破壞掉了，「那天我聽到主管機關振振有詞說，要他們48個小時內清理完畢，但我在想48天都未必清理完畢。」

此外，針對川普AI投資計畫，童子賢指出，台灣在過往全世界的科技產業發展的過程裡面，一直扮演全球科技產業發展的一個好夥伴。現在這個階段，AI是科技產業發展的一個重點。台灣當然可以扮演重要的角色。

颱風 童子賢 太陽能

延伸閱讀

美對台稅率尚未公布…童子賢：關稅條件若優於科技業對手 是好的立足點

輝達 H20銷售中國大陸 童子賢：中美妥協、避免火車對撞現象

和碩童子賢：美國已富強繁榮 產業國際分工最有效率

童子賢：匯價強升 一喜一憂

相關新聞

Q2獲利創新高…不畏關稅、匯率繳出好成績 台積電法說會重點一次看

美國對等關稅談判結果陸續出爐，投資人擔心影響市場動能，不過台積電今天舉行法說會並公布第2季獲利數新台幣3982.73億元...

和椿董座程天縱：看好人形機器人商機 拚美中德日市場

工業自動化設備供應商和椿科技董事長程天縱今日表示，看好人形機器人後續發展，和椿會將智慧機器人視為事業第二成長曲線，並積極...

合勤控公告人事異動 營運長由永續長林錦蘭擔任

合勤控（3704）17日公告幾個重大人事案，其中營運長職務，由合勤控永續長林錦蘭擔任，合勤控表示，因應營運需求，任命林錦...

台積電法說會／客戶需求驅動亞利桑那州二廠 將提前好幾季量產

台積電（2330）17日召開法說會，台積電提到，將採用3奈米製程技術的第二座晶圓廠則已經完成建設，看到來自美國先進客戶的...

整理包／台積電法說會Q2獲利創新高 8大重點一次看

台積電（2330）17日召開法人說明會，公布第2季財報及第3季財測目標，第2季每股純益15.36 元，預估第3季美元營收...

Counterpoint公布全球第2季智慧手機出貨年增2% 連續兩季呈現成長

Counterpoint Research 17日公布，全球第2季智慧型手機出貨年增2%，連續兩季呈現成長，主要受到北美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。