Q2獲利創新高…不畏關稅、匯率繳出好成績 台積電法說會重點一次看

美國對等關稅談判結果陸續出爐，投資人擔心影響市場動能，不過台積電今天舉行法說會並公布第2季獲利數新台幣3982.73億元，創新高紀錄，董事長魏哲家更是直喊，今年美元計價營收成長將上看3成，好消息不斷，無疑替市場打一劑強心針。

台積電今天公布第2季美元營收突破300億美元，達300.7億美元，表現優於預期；單季毛利率58.6%，符合預期，歸屬母公司淨利新台幣3982.73億元，創下歷史新高，每股純益15.36元。

與此同時，魏哲家也說明海內外布局、輝達H20解禁議題，甚至是人形機器人也成為法說會上探討提問之一，眾所矚目的台積電法說會，中央社彙整5大重點一次看。

問：美國陸續公布各國的對等關稅，是否影響市場動能與客戶下單意願？

魏哲家說，關稅政策存在不確定性和風險，尤其對於消費者及價格敏感的終端市場更具變數。目前尚未看到客戶行為有任何改變，因市場對於3奈米和5奈米需求強勁，加上高效能運算平台成長，台積電2025年美元營收預計成長約30%。

魏哲家表示，在態勢未明的情況下，將謹慎留意潛在的關稅相關影響，審慎規劃2025年下半年與2026年的業務。台積電將繼續投資於未來的大趨勢，並專注於業務根本，即技術領先、卓越製造和客戶信任。

黃仁昭指出，台積電今年資本支出維持不變，達380億至420億美元。

問：新台幣走升，至今對台積電影響為何？

黃仁昭表示，台積電的營收幾乎皆以美元計價，約有75%的銷貨成本是以新台幣計價。新台幣對美元的匯率變化，將對營收和毛利率產生顯著影響。

黃仁昭指出，新台幣兌美元每升值1%，以新台幣計價的營收就會減少1%，毛利率將下降約0.4個百分點。第2季新台幣升值約4.4%，影響新台幣營收減少約4.4%，毛利率下降約1.8個百分點，第3季預期新台幣將再升值6.6%，將影響新台幣營收減少6.6%，毛利率下滑2.6個百分點。

台積電透過增資持股100%子公司TSMC Global，因TSMC Global的財務報表的報導貨幣（reportingcurrency）是美元，因此不受新台幣匯率波動影響，可達到避險的效果。

問：怎麼看輝達H20獲准恢復出口中國？

魏哲家表示，這無疑是個好消息，不過，台積電還不確定是否準備調高AI加速器營收貢獻成長預估。

台積電先前看好今年AI加速器營收可望倍增，並預期2024年起未來5年年複合成長率將達44%至46%水準。

至於人形機器人市場，魏哲家說，人形機器人扮演產業成長要角今年和明年還太早，不過客戶認為人形機器人商機，將大於電動車10倍。

問：台積電海內外布局進展？

魏哲家表示，美國亞利桑那州第1座晶圓廠已在2024年第4季量產4奈米製程，第2座晶圓廠將採用3奈米製程技術，已完成建設，因應客戶需求，正致力將量產進度加速數個季度。

魏哲家說，第3座晶圓廠將採用2奈米和A16製程技術，因應客戶對人工智慧（AI）相關需求強勁，將考慮加快生產進度。第4座晶圓廠將採用2奈米和A16製程技術，第5座和第6座晶圓廠將採用更先進的技術，這些晶圓廠的建設和量產計畫將依客戶的需求而定。

魏哲家表示，拓展計畫將使台積電在亞利桑那州擴展為一超大晶圓廠聚落，以支持智慧型手機、AI和HPC應用等領域的客戶需求。2奈米及更先進製程產能將會有約30%來自亞利桑那州晶圓廠，成為一個在美國獨立的先進半導體製造聚落。

魏哲家表示，日本熊本第1座特殊製程技術晶圓已於2024年底量產，第2座廠營造工程將於今年稍晚展開，取決於當地基礎設施就緒情況。

台積電正按計畫於德國德勒斯登興建1座特殊製程技術晶圓廠，且進展良好。

黃仁昭說，隨著熊本和亞利桑那州的晶圓廠產能進一步提升，來自海外晶圓廠的利潤稀釋將更為顯著。預期自今年起的未來5年，海外晶圓廠量產對毛利率稀釋，初期影響約為每年2至3個百分點，後期擴大為3至4個百分點。

魏哲家指出，台積電持續擴大台灣投資，未來數年將建置11座晶圓廠以及4座先進封裝廠。正在新竹和高雄科學園區籌備數期2奈米晶圓廠，支持客戶需求。

問：台積電先進製程產能概況？

魏哲家表示，5奈米製程產能吃緊，3奈米製程更加吃緊，台積電透過7奈米產能支援，縮小供需缺口。

2奈米如期於今年下半年量產，N2P於2026年下半年量產，A16製程採用超級電軌，2026年下半年量產，A14製程開發進展良好，表定2028年量產，2029年推出採用超級電軌方案。