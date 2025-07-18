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中華電信「雙登陸」設計 提升網路韌性

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

地域、天災、人禍風險大，牽動國際海纜投資布局，中華電信（2412）投資新海纜「AUG East」，進入台灣採取「雙登陸」，打造多元海纜路由設計，提升區域網路韌性。

國際海纜串連全球亞洲、歐洲、美洲、非洲及大洋洲等五大洲以及多個關鍵區域與島嶼，全球已經有超過400條現役以及上百條規劃中的國際海纜，涵蓋五大洲及串連超過180個國家與地區，總長度超過140萬公里，可繞地球35圈，更是乘載全球約95%國際網路流量的重要傳輸骨幹。

然而，鋪設在海底的海纜或者是陸地上的海纜站，面對自然及人為風險極大，自然風險包含地震、海底火山爆發、海嘯、海底滑坡、颱風等，人為風險更包含人禍以及地緣政治，包含漁船拖網及破壞，甚至有軍事干擾等，而海纜一旦斷線或者故障，維修相當困難，且成本極高。

這也讓近年新海纜投資，除擴大傳輸頻寬，更關注「互為備援」的角色。中華電信投資的新海纜AUG East，就有多重考量。

中華電信指出，AUG East海纜在台灣採雙登陸宜蘭與台東，與同樣是雙登陸台灣的「SJC2」海纜登陸點不重複，提升台灣整體聯外網路多元性。

此外，中華電信強調，AUG East海纜路由規劃繞菲律賓西部沿海新路由，與中華電信建設中「APRICOT」海纜走菲律賓東側海域不同，多元化海纜路由設計可進一步提升區域網路韌性。

海纜 中華電信

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