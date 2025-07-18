聽新聞
0:00 / 0:00
中華電信「雙登陸」設計 提升網路韌性
地域、天災、人禍風險大，牽動國際海纜投資布局，中華電信（2412）投資新海纜「AUG East」，進入台灣採取「雙登陸」，打造多元海纜路由設計，提升區域網路韌性。
國際海纜串連全球亞洲、歐洲、美洲、非洲及大洋洲等五大洲以及多個關鍵區域與島嶼，全球已經有超過400條現役以及上百條規劃中的國際海纜，涵蓋五大洲及串連超過180個國家與地區，總長度超過140萬公里，可繞地球35圈，更是乘載全球約95%國際網路流量的重要傳輸骨幹。
然而，鋪設在海底的海纜或者是陸地上的海纜站，面對自然及人為風險極大，自然風險包含地震、海底火山爆發、海嘯、海底滑坡、颱風等，人為風險更包含人禍以及地緣政治，包含漁船拖網及破壞，甚至有軍事干擾等，而海纜一旦斷線或者故障，維修相當困難，且成本極高。
這也讓近年新海纜投資，除擴大傳輸頻寬，更關注「互為備援」的角色。中華電信投資的新海纜AUG East，就有多重考量。
中華電信指出，AUG East海纜在台灣採雙登陸宜蘭與台東，與同樣是雙登陸台灣的「SJC2」海纜登陸點不重複，提升台灣整體聯外網路多元性。
此外，中華電信強調，AUG East海纜路由規劃繞菲律賓西部沿海新路由，與中華電信建設中「APRICOT」海纜走菲律賓東側海域不同，多元化海纜路由設計可進一步提升區域網路韌性。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 TORRAS FlexLine 67W充電器開箱！1秒收納伸縮線 Switch 2也能快充
📢 4G、5G便宜資費懶人包／5G方案399元最划算、4G吃到飽繼續降價
📢 蘋果秋季發表會他篤定是9月這天！除了iPhone 17系列還有新品亮相
📢 Google新品發表會傳8月登場！除了Pixel 10爆料共9款新品亮相超期待
📢 2025台灣蘋果BTS方案起跑！贈品自由配最多8選1省1萬6 優惠資格一次看
📢 免費貼圖4款！陳傑憲＋自取名字陪你到明年、厭世上班族這一款超好用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言