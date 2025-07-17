以水庫理論降曝險部位…台積電本季匯率基礎看29:1 預告升值已是趨勢

台積電公布第2季美元營收達300.7億美元，龐大的營收動能面臨匯率劇烈波動，雖然波及今年6月營收跌落新台幣3000億元之下，仍繳出毛利率58.6%、單季大賺3982.7億元，創下史上單季最賺錢的一季。台積電資深副總經理暨財務長黃仁昭今日首次說明公司在避開匯率波動財務操作，透露採取「大水庫理論」，把手中多餘部分轉注入增資台積電控股公司，透露運用增資方式降低手中美元部位、降低曝險部位，也要避開因持有美元所需承受的評價損失。

黃仁昭所說的大水庫理論，就是將手中多餘的美元部位轉為控股公司資本。他透露，運用增資方式匯出美元、轉為資本，因為控股公司本身就是採美元列帳，就不必理會美元與新台幣匯率之間波動，藉此降低匯率波動風險。

台積電此做法，即是將多餘美元部位注入TSMC Global公司，以作為調節台積電面臨美元曝險部位的調節閥。不過，這也要財務部有完善的精算系統，以及對匯率升貶的敏感度。

例如這波新台幣對美元急升，台積電早在今年6月就透過董事長增資TSMC Global公司高達100億美元，換言之，注入的100億美元，就必須透過操作遠期外匯等複雜避險工具。

黃仁昭強調，台積公司的獲利能力包括六大因素，包括領先的技術開發和產能提升、定價、產能利用率、成本優化、技術組合和匯率。「其中，匯率是我們無法控制的，因而台積電如此做法是避開複雜財務操作，專注於提升產能利用率等其他五項可控因素」。「因此，即便考慮到目前對我們較不利的匯率，長期毛利率達53%以上仍是可實現的。」

不過，他強調，台積電還是無法避開匯率所有干擾，例如公司預估第3季新台幣對美元匯率計算基礎來到1美元兌換29元，這是因為新台幣升值趨相當明顯，台積電本季毛利率將因新台幣升值因素和海外員工增員，尤其是亞利桑那州員工增加，毛利率將會被稀釋。（台積電預估本季毛利率將介於55%到57%，低於第2季的58.6%。）

至於法人關注對等關稅及晶片關稅對台積電影響，由於這兩項都還未拍板，台積電董事長魏哲家未多做評論。

但台積電幕僚補充說，台積電的報價都不含對等關稅及晶片關稅（目前為零)，這部均由客戶承擔，對台積電沒有影響，但若課徵對等關稅造成敏感度的消費產品需求下滑，最後還是會影響台積電訂單變化，所以，台積電比較關注是美國關稅戰對總體經濟影響。

針對法人提如何看待人形機器人未來發展，魏哲家表示，人形機器人除了有高效能的大腦（中央處理器）外，還有很複雜的感測系統，要達成完善，還需一段時間。這一、二年還看不出營收貢獻，但他與本身已在電動車有高度成就的客戶討論，對方認為，以未來前景來看，電動車根本無法人形機器相比，人形機器人的規模潛力絕對會超過電動車十倍以上。