鴻海教育基金會辦暑期量子營 汪用和：從現在探索、對人類做出貢獻

鴻海教育基金會今夏再度攜手台大IBM量子電腦中心、台灣量子電腦暨資訊科技協會、中原量子資訊中心等單位，近日舉辦為期五天的「2025暑期高中量子計算學習營」。鴻海教育基金會表示，本屆報名熱度空前，有將近500名高中生踴躍申請，爭取實體40人與線上60人的限量名額，展現年輕世代對未來科技的高度關注。

營隊課程內容除了介紹量子電腦與傳統電腦有何不同？目前各國量子電腦的最新發展？什麼是量子疊加、量子糾纏？以及量子通訊、量子測量的重要性之外，也帶領學生試著實際編寫量子線路與試做演算法，從理論到實做地讓學生將抽象概念化為真實體驗。

根據過去學員的回饋調查，參與學生都覺得課程讓他們收穫豐碩，甚至有些同學寫下：「這次營隊讓我開始認真考慮，大學是不是可以走這個方向。」

鴻海教育基金會執行長汪用和也表示，就像人工智慧（AI）技術與應用越來越成熟後，人類的生活越來越智能方便，一旦有一天量子電腦、量子科技有長足的進步時，人們也一定會驚嘆原來量子是一個可以對人類生活有如此重大影響的新興科技，因此希望高中生從現在就開始接觸、探索量子科技，將來也許就能真正走上研究的道路，對人類做出貢獻，也增添台灣的科技實力。

為期五天的高中生暑期量子計算學習營，讓量子教育向下扎根，引領高中生跨出第一步，勇敢走進量子科技的世界，鴻海教育基金會期盼有一天，這群高中生不只是學習者，也能成為未來科技的參與者與推動者。