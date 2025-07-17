宏碁英國GDR 已完成終止上市程序
PC品牌大廠宏碁（2353）先前已決議終止海外存託憑證（GDR），17日公告已完成終止上市程序。
宏碁表示，本公司全球存託憑證（ISIN US0044342055 及 ISIN US0044341065）自英國金融行為監理總署（FCA）之正式名單除名，並自倫敦證券交易所專業證券市場的上市及交易資格，已自2025年7月17日起取消。
此外，宏碁指出，存託及保管機構Citibank, N.A.將於終止生效日後六個月內辦妥GDR所表彰股份之售出、GDR註銷及與GDR持有人分配價金等相關事宜。
宏碁是於今年3月上旬宣布，將終止全部GDR之發行並終止於倫敦證券交易所交易，主要考量是因為簡化作業與費用考量，因此決定終止全部GDR之發行並停止於倫敦證券交易所交易。 宏碁是於1995年發行GDR。
儘管宏碁自身GDR停止於倫敦交易所上市，但宏碁集團旗下子公司近年卻在當地掛牌，集團旗下宏碁遊戲（6908）的子公司Winking Studios Limited（唯晶科技）於去年下旬獲准在倫敦證券交易所AIM Market版交易。
創立於2004年的唯晶科技為美術外包及遊戲開發公司，總部位於新加坡，在亞洲擁有九個工作室，由創辦人Johnny Jan領導，於全球遊戲美術外包市場之收入排名中位居亞洲第三、全球第四。
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