快訊

關稅矛頭指向日本？川普38年前專訪遭挖出 曾怒控「掠奪美國財富」

準颱風薇帕預估周末來襲 賴清德第七講不去花蓮了

宏碁英國GDR 已完成終止上市程序

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁。聯合報系資料照／記者吳康瑋攝影
宏碁。聯合報系資料照／記者吳康瑋攝影

PC品牌大廠宏碁（2353）先前已決議終止海外存託憑證（GDR），17日公告已完成終止上市程序。

宏碁表示，本公司全球存託憑證（ISIN US0044342055 及 ISIN US0044341065）自英國金融行為監理總署（FCA）之正式名單除名，並自倫敦證券交易所專業證券市場的上市及交易資格，已自2025年7月17日起取消。

此外，宏碁指出，存託及保管機構Citibank, N.A.將於終止生效日後六個月內辦妥GDR所表彰股份之售出、GDR註銷及與GDR持有人分配價金等相關事宜。

宏碁是於今年3月上旬宣布，將終止全部GDR之發行並終止於倫敦證券交易所交易，主要考量是因為簡化作業與費用考量，因此決定終止全部GDR之發行並停止於倫敦證券交易所交易。 宏碁是於1995年發行GDR。

儘管宏碁自身GDR停止於倫敦交易所上市，但宏碁集團旗下子公司近年卻在當地掛牌，集團旗下宏碁遊戲（6908）的子公司Winking Studios Limited（唯晶科技）於去年下旬獲准在倫敦證券交易所AIM Market版交易。

創立於2004年的唯晶科技為美術外包及遊戲開發公司，總部位於新加坡，在亞洲擁有九個工作室，由創辦人Johnny Jan領導，於全球遊戲美術外包市場之收入排名中位居亞洲第三、全球第四。

英國 宏碁

延伸閱讀

16歲就能投票？英國計畫下修投票年齡

高球／俞俊安生涯首度參加英國公開賽 期盼能創佳績

英國防部出包！逾千阿富汗人個資外洩 倫敦恐花60億英鎊提供庇護

英國QS最佳留學城市排名出爐 台灣這城市全球第14歷年最佳

相關新聞

以水庫理論降曝險部位…台積電本季匯率基礎看29:1 預告升值已是趨勢

台積電公布第2季美元營收達300.7億美元，龐大的營收動能面臨匯率劇烈波動，雖然波及今年6月營收跌落新台幣3000億元之...

整理包／台積電法說會Q2獲利創新高 8大重點一次看

台積電（2330）17日召開法人說明會，公布第2季財報及第3季財測目標，第2季每股純益15.36 元，預估第3季美元營收...

和椿董座程天縱：看好人形機器人商機 拚美中德日市場

工業自動化設備供應商和椿科技董事長程天縱今日表示，看好人形機器人後續發展，和椿會將智慧機器人視為事業第二成長曲線，並積極...

合勤控公告人事異動 營運長由永續長林錦蘭擔任

合勤控（3704）17日公告幾個重大人事案，其中營運長職務，由合勤控永續長林錦蘭擔任，合勤控表示，因應營運需求，任命林錦...

台積電法說會／客戶需求驅動亞利桑那州二廠 將提前好幾季量產

台積電（2330）17日召開法說會，台積電提到，將採用3奈米製程技術的第二座晶圓廠則已經完成建設，看到來自美國先進客戶的...

Counterpoint公布全球第2季智慧手機出貨年增2% 連續兩季呈現成長

Counterpoint Research 17日公布，全球第2季智慧型手機出貨年增2%，連續兩季呈現成長，主要受到北美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。