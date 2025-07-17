施耐德電機攜手消防協會揭用電迷思 籲全民重視居安

內政部消防署最新數據揭示，從2022年至2024年間，全台住宅火災起火原因竟以電氣因素居首位，占比高達40.1%，遠超過傳統認知中的爐火烹調或遺留火種。這不僅是個警訊，更凸顯了台灣民眾對於居家潛藏用電風險的認知盲區。

為此，中華消防協會與國際能源管理巨擘施耐德電機攜手，啟動「居家用電安全認知調查」並舉辦記者會，旨在喚醒社會對用電安全的重視。這項行動不僅關乎家戶安全，更為相關產業開啟了前所未見的市場藍海。

本次調查深入剖析了台灣民眾的用電習慣與潛在盲點。中華消防協會專任講師葉俶題博士指出，令人憂心的是，高達73.4%的民眾不清楚家中總配電容量，更有77%在多電器同時使用時未曾確認是否超載。

資深電機技師林進財進一步補充，台灣超過半數的住宅屋齡已逾30年，而一般配電設備的壽命僅約20至25年，在高溫潮濕的氣候與日益增加的電器使用下，實際壽命可能更短。

調查也顯示，高達58.4%的民眾從未更換或保養家中配電設備，其中更有67.8%的民眾家中的配電設備已使用逾20年卻從未檢修更新，這無疑讓老舊設備與缺乏維護的雙重風險並存，成為不定時炸彈。

這些數據清楚地描繪出一個龐大的市場需求，因為民眾普遍缺乏對跳電保護機制、配電設備使用年限及配電盤功能等基本知識。

施耐德電機配電產品事業部總經理薛乃寧對此表示，他們堅信每個人都應擁有一個安心用電的家。施耐德電機希望透過此次倡議，推動全民用電安全觀念從建立到行動的全面提升。

她特別強調，民眾在看房或裝潢時，應主動詢問配電設備的規劃，並優先選擇具有安全認證、品質穩定且符合需求的斷路器與宅內盤。

這項呼籲不僅提升了消費者意識，也預示著高階、安全認證配電設備的需求將顯著增加，直接嘉惠相關製造商與供應商。

可以預見，隨著民眾對居家用電安全意識的提高，以及政府、產業的共同倡議，台灣的配電設備製造商、提供電力系統檢測與維護服務的業者，以及智慧家庭能源管理解決方案供應商，都將迎來龐大的市場商機。

特別是那些專注於生產安全認證斷路器、智慧配電盤及相關線材的企業，將直接受益於這波汰舊換新的市場需求。同時，具備專業水電檢修能力與執照的服務公司，也將在老舊住宅的電力系統升級與定期維護上扮演關鍵角色。

此外，提供結合物聯網技術的智慧電表與能源管理系統，幫助民眾更精準掌握用電狀況、預警潛在風險的科技公司，也將在此浪潮中找到新的成長點。這不僅是個提升公共安全的重要時刻，也為相關產業鏈帶來了新的發展機遇。