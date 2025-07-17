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AWS 2025紐約高峰會發布多項創新 追加1億美元加速Agentic AI發展

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

AWS在2025紐約高峰會發布多項AI Agent創新，包括Amazon Bedrock AgentCore，AWS Marketplace上架新產品，並增加1億美元投資，加速Agentic AI發展。

AWS Agentic AI副總裁Swami Sivasubramanian在AWS紐約高峰會上發表主題演講，指出AI Agents借助AI進行推理、規劃、調整並完成的自主軟體系統，將顯著加快各產業的創新節奏，提升整體生產效率。

AWS 2025紐約高峰會中發布Amazon Bedrock AgentCore透過七大核心服務，幫助企業大規模、安全部署與運行AI Agents；AWS Marketplace新增多項產品，助力企業尋找、採購並部署領先的AI Agents和工具；對AWS生成式AI創新中心追加1億美元投資，以加速Agentic AI的開發與部署；Amazon Nova新增客製化功能，幫助客戶根據自身需求實現更高準確率與更強靈活性。

紐約 AI

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