快訊

法說會報喜！台積電期夜盤衝歷史新高 盤中一度來到1165元

「車模林志玲」施打牛奶針身亡 名醫吳紹琥200萬元交保

鴻海教育基金會舉辦暑期高中量子營 為台灣量子教育播種扎根

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海教育基金會攜手台大IBM量子電腦中心、台灣量子電腦暨資訊科技協會等單位舉辦量子學習營。圖／鴻海提供
鴻海教育基金會攜手台大IBM量子電腦中心、台灣量子電腦暨資訊科技協會等單位舉辦量子學習營。圖／鴻海提供

隨著量子科技成為全球科技競賽的新焦點，致力培育科技人才的鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會今夏再度攜手台大IBM量子電腦中心、台灣量子電腦暨資訊科技協會、中原量子資訊中心等單位，於7月14日起舉辦為期五天的「2025暑期高中量子計算學習營」。本屆報名熱度空前，有將近五百名高中生踴躍申請，爭取實體40人與線上60人的限量一百個名額，展現年輕世代對未來科技的高度關注。

營隊課程內容除了介紹量子電腦與傳統電腦有何不同？目前各國量子電腦的最新發展？什麼是量子疊加、量子糾纏？以及量子通訊、量子測量的重要性之外，也帶領學生試著實際編寫量子線路與試做演算法，從理論到實做地讓學生將抽象概念化為真實體驗。

根據過去學員的回饋調查，參與學生都覺得課程讓他們收穫豐碩，甚至有些同學寫下：「這次營隊讓我開始認真考慮，大學是不是可以走這個方向。」鴻海教育基金會執行長汪用和也表示，就像AI技術與應用越來越成熟後，人類的生活越來越智能方便，一旦有一天量子電腦、量子科技有長足的進步時，人們也一定會驚嘆原來量子是一個可以對人類生活有如此重大影響的新興科技，因此希望高中生從現在就開始接觸、探索量子科技，將來也許就能真正走上研究的道路，對人類做出貢獻，也增添台灣的科技實力。

為期五天的高中生暑期量子計算學習營，讓量子教育向下扎根，引領高中生跨出第一步，勇敢走進量子科技的世界，鴻海教育基金會期盼有一天，這群高中生不只是學習者，也能成為未來科技的參與者與推動者。

學生專注聆聽投入學習。圖／鴻海提供
學生專注聆聽投入學習。圖／鴻海提供

鴻海 高中生 量子電腦 量子計算 營隊 暑假

延伸閱讀

暑假找工作！新北就業博覽會三重場媒合率達51.5% 暑期還有5場

eMOVING暑期優惠火熱開跑 「身分證含數字 1 或 5」 最高再享萬元購車金

北市警銷燬140公斤毒品 喪屍煙彈列暑期掃蕩重點

量子覺知手札／面對面溝通

相關新聞

整理包／台積電法說會Q2獲利創新高 8大重點一次看

台積電（2330）17日召開法人說明會，公布第2季財報及第3季財測目標，第2季每股純益15.36 元，預估第3季美元營收...

台積電法說會／馬斯克重壓？魏哲家：客人說人形機器人市場是EV十倍大

全球首富馬斯克（Elon Musk）正積極發展人形機器人，台積電（2330）今日召開法說會期間又有外資分析師追問人形機器...

和椿董座程天縱：看好人形機器人商機 拚美中德日市場

工業自動化設備供應商和椿科技董事長程天縱今日表示，看好人形機器人後續發展，和椿會將智慧機器人視為事業第二成長曲線，並積極...

合勤控公告人事異動 營運長由永續長林錦蘭擔任

合勤控（3704）17日公告幾個重大人事案，其中營運長職務，由合勤控永續長林錦蘭擔任，合勤控表示，因應營運需求，任命林錦...

台積電法說會／客戶需求驅動亞利桑那州二廠 將提前好幾季量產

台積電（2330）17日召開法說會，台積電提到，將採用3奈米製程技術的第二座晶圓廠則已經完成建設，看到來自美國先進客戶的...

Counterpoint公布全球第2季智慧手機出貨年增2% 連續兩季呈現成長

Counterpoint Research 17日公布，全球第2季智慧型手機出貨年增2%，連續兩季呈現成長，主要受到北美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。