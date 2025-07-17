LPDDR4X供給緊縮推升價格 智慧手機將加速導入LPDDR5X

根據研調機構集邦（TrendForce）最新研究，韓系、美系記憶體原廠將於2025、2026年大幅減少或停止供應LPDDR4X，然而配套的手機處理器晶片規格卻未能同步支援LPDDR5X，導致供需缺口浮現。為避免供應缺口影響產出，品牌廠因此擴大採購LPDDR4X，是推升此波合約價格上漲的主因。隨著主流供應商減少生產舊世代產品，LPDDR4X供應收斂已成必然趨勢，因此預估此波漲勢將至少延續至明年初，待品牌擴大採用LPDDR5X後才得以舒緩。

儘管記憶體產品與製程不斷轉進，但低階智慧手機處理器多已停止製程迭代，因此只支援LPDDR4X；部分中低階處理器晶片雖可同時支援LPDDR4X及LPDDR5X，但基於價格考量，加上中系記憶體廠以優勢產能加入供應，搭配政府補助支持，導致過往品牌廠更偏好使用前者。如今，隨著LPDDR4X的供給受限，品牌將優先針對可轉換的產品加測LPDDR5X，但針對廣大的低階產品，如4G處理器晶片等，品牌雖欲轉往LPDDR5X，但礙於處理器適配性的限制，初期轉進空間仍相當受限，需透過產業升級至5G等方式來更大規模的帶動。

集邦表示，若以2025年Mobile DRAM的總產出位元來看，LPDDR4X仍有約42%，其餘為LPDDR5X。然近期因手機市場對LPDDR4X需求激增，加上預計2026年位元產出將再較今年年減百分比達雙位數，加劇供需失衡，導致價格持續上揚，連帶第3季與LPDDR5X的價差也快速收斂，在未來幾個季度甚至出現價格倒掛的情況。2026年隨著LPDDR5X供給逐步充裕，合約價可望優於舊世代產品，成為帶動終端客戶轉向LPDDR5X的另一股龐大驅動力，透過加速驗證LPDDR5X，或是進行產業升級等來減少對LPDDR4X的依賴。

對此，集邦則分析，近期LPDDR4X價格攀升，終端品牌的中低階產品承受沉重成本壓力，甚至被迫退出低價市場。品牌方為應對LPDDR4X斷供與利潤挑戰，勢必將調整產品終端售價和市場布局，不排除進一步影響智慧型手機銷售表現。