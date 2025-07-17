合勤控公告人事異動 營運長由永續長林錦蘭擔任

合勤控（3704）17日公告幾個重大人事案，其中營運長職務，由合勤控永續長林錦蘭擔任，合勤控表示，因應營運需求，任命林錦蘭擔任營運長。此外，合勤控也公告，因組織異動，合勤科技副總鄭獎仁擔任合勤科技研發主管，同時也擔任盟創科技研發主管。

林錦蘭出身業務，曾任合勤控旗下品牌合勤科技（ZyXEL）總經理及營運長，征戰全球。後來轉任合勤控永續長，從「客戶」及「全球趨勢」的角度出發，帶領集團走進ESG核心戰場，不只為了符合法規與市場期待，更為了在全球供應鏈競賽中掌握話語權。

現在ESG從「加分項」變成拿標案及訂單的「入場券」，不合格連參與標案的機會都沒有，林錦蘭強調，「ESG不是成本，而是投資」，更攸關獲利及競爭力，合勤控「準備好了」，現在更要將ESG成果，展現在接單競爭優勢中。

林錦蘭表示，永續這件事「不專責」是無法落實的，兩年多日子一邊快速學習，一邊幫助集團導入，更重要的是落實到各個部門，提升整個集團體質，更要推升客戶及銷售端表現。

合勤控旗下三家子公司合勤科技、盟創科技與兆勤科技，分別負責電信、代工和通路等不同市場業務，共同在網路各技術與市場領域深耕。

合勤科技以「鞏固電信運營商競爭優勢」為品牌宗旨，打造下世代連網需求的解決方案，協助全球電信運營商，布建新一代固定與行動寬頻網路，在全球150個市場提供客戶即時在地化的銷售與服務。

盟創科技專注於網通技術與產品的研發及製造代工，與全球品牌客戶合作。兆勤科技則致力於通路與市場端的經營，提供客戶在地化的銷售與服務並積極拓展品牌服務範圍，規劃滿足客戶需求的產品及解決方案。