和椿董座程天縱：看好人形機器人商機 拚美中德日市場

工業自動化設備供應商和椿科技董事長程天縱今日表示，看好人形機器人後續發展，和椿會將智慧機器人視為事業第二成長曲線，並積極與日本、美國、中國、德國等自動化科技先進的國家洽談合作。

和椿過去45年來專注於電子、半導體產業的自動化設備製造，但發現隨著產業環境快速變遷，企業面臨日益嚴重的人力短缺與效率提升挑戰，和椿2023年開始進行組織再造，且找來曾在鴻海集團旗下富智康擔任行政總裁退休的程天縱，在該年掌舵公司，隔（2024）年轉型為多領域、垂直整合的智慧機器人方案提供者。該公司去年年營收較2023年大增69.08%。

今年1到6月，和椿科技累計營收達10.9億，較去年同期成長71.2%。和椿科技副董事長張以昇強調，和椿科技過去長期深耕電子、半導體與工業自動化領域，累積了穩固的技術基礎與場域經驗。如今面對各行各業日益嚴峻的人力短缺挑戰，特別是在傳統產業與服務業中，我們看見機器人應用的全新機會，這正是推動企業轉型的核心價值所在。

和椿日前攜手深耕宜蘭在地美學的德築集團，在德築宇宙總部導入PD-T300智慧搬運機器人與CC1智慧清潔機器人。德築集團創辦人黃瓊之表示，機器人有效減輕人力在800坪企業總部空間內的搬運往返耗時耗力，讓員工得以專注於更具創造性與價值的工作；清潔機器人負責日常清潔維護，維持空間整潔舒適，讓員工持續營造富有生活感與設計感的辦公環境，「機器人不是來取代人類，而是接手那些重複且耗力的事務」。

另外，在智慧製造領域，和椿也協助金屬加工廠導入品保抽驗自動化方案。該廠品保單位需每隔兩小時前往產線回收抽驗樣品，單趟距離長達500公尺，且運送物為重金屬材料，對人員體力造成長期負擔。和椿導入固定時間派車的AMR自主移動機器人，實現自動化抽樣回收作業，讓品保人員不必離開辦公區就能接收樣品，實現貨到人的落地應用，實際運行後，日步行距離減少約40%，抽驗效率提升達30%。

張以昇說，未來三年，和椿會持續深化AI機器人在電子製造、醫療物流、食品加工、智慧建築等多產業領域的垂直應用，並持續推動市場拓展。

程天縱則認為，人形機器人的發展如同過去電腦、電話等科技產品演變，未來必成趨勢，有機會從現在的少數科技寡頭掌握走向全面普及，他自己早在十多年前便提出「產品4.0」概念，主張智能與動能融合，能成為新一代產品核心，而人形機器人正是代表性樣態之一。