聽新聞
0:00 / 0:00
台積電法說會／客戶需求驅動亞利桑那州二廠 將提前好幾季量產
台積電（2330）17日召開法說會，台積電提到，將採用3奈米製程技術的第二座晶圓廠則已經完成建設，看到來自美國先進客戶的濃厚興趣，並正致力於將量產進度加速數個季度，以支持客戶的需求。
台積電指出，「在我們的美國先進客戶以及美國聯邦政府、州政府和市政府的大力合作和支持下，我們最近宣布有意投資總共1,650億美元於美國先進半導體製造。這項投資包含興建六座晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一間主要研發中心。我們在亞利桑那州的第一座晶圓廠已經在2024年第4季採用N4製程技術成功進入量產，良率與台灣的晶圓廠相當。」
台積電指出，將採用3奈米製程技術的第二座晶圓廠則已經完成建設，「我們看到來自美國先進客戶的濃厚興趣，並正致力於將量產進度加速數個季度，以支持客戶的需求。將採用N2和A16製程技術的第三座晶圓廠已經開始動工，由於客戶對AI相關的需求強勁，我們也將考慮加快生產進度。」
台積電指出，第四座晶圓廠將採用N2和A16製程技術，而第五座和第六座晶圓廠則將採用更先進的技術。這些晶圓廠的建設和量產計劃將依客戶的需求而定。「我們的拓展計劃將使台積公司足以在亞利桑那州擴展為一超大晶圓廠（GIGAFAB ）聚落，以支持智慧型手機、AI和HPC應用等領域的領先客戶的需求。我們亦計劃興建兩座新的先進封裝設施，以及設立一間研發中心，以完善AI供應鏈。」
在計劃建設完成後，台積電指出，「我們的2奈米及更先進製程產能將會有約30%來自亞利桑那州晶圓廠，成為一個在美國獨立的先進半導體製造聚落。因此，台積公司將繼續在支持客戶取得成功方面扮演關鍵且不可或缺的角色，同時亦繼續擔任強化美國半導體產業和其領導地位的關鍵合作夥伴和推動者。」
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 TORRAS FlexLine 67W充電器開箱！1秒收納伸縮線 Switch 2也能快充
📢 4G、5G便宜資費懶人包／5G方案399元最划算、4G吃到飽繼續降價
📢 蘋果秋季發表會他篤定是9月這天！除了iPhone 17系列還有新品亮相
📢 Google新品發表會傳8月登場！除了Pixel 10爆料共9款新品亮相超期待
📢 2025台灣蘋果BTS方案起跑！贈品自由配最多8選1省1萬6 優惠資格一次看
📢 免費貼圖4款！陳傑憲＋自取名字陪你到明年、厭世上班族這一款超好用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言