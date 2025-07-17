整理包／台積電法說會Q2獲利創新高 8大重點一次看

台積電（2330）17日召開法人說明會，公布第2季財報及第3季財測目標，第2季每股純益15.36 元，預估第3季美元營收318~330億美元，毛利率55.5~57.5%，營益率45.5~ 47.5%；由於台積電法說會釋出的看法向來是產業景氣的風向球，特別整理出法說會重點，讓讀者一文看懂。

1、第2季財報：單季營收9,337.9億元、毛利率58.6%、EPS 15.36 元

台積電第2季合併營收9,337.9億元，季增11.3%，年增38.6%；稅後純益3,982.7億元，季增10.2%，年增60.7%，為史上單季最賺錢的一季，換算每天一開門就賺超過44億元；每股純益15.36 元。

若以美元計算，第2季營收300.7 億，年增 44.4%，季增17.8%。

第2季毛利率為 58.6%，營業利益率為 49.6%，稅後純益率則為 42.7%。

2、第3季展望：營收318~330億美元、毛利率55.5~57.5%、營益率45.5~ 47.5%

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第3季展望， 預估合併營收約318~330億美元，將再創新高，平均值季增8%；若以新台幣29元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 55.5%~ 57.5%之間；營業利益率預計介於 45.5~ 47.5%之間。

3、今年整體業績展望：上修全年成長區間至30%區間

台積電釋出上修全年成長區間至30%區間，符合市場預估；台積電董事長暨總裁魏哲家表示，未看見客戶行為改變，將持續支持客戶強勁AI需求。

魏哲家指出，在海外布局也按照進度，美國廠區按照客戶需求推進，目標成為完整超大晶圓廠生產聚落，在亞利桑那州打造包含先進封裝的生產，成為客戶成功的關鍵夥伴並支持美國半導體產業發展。

4、資本支出：預估今年資本支出380~420億美元維持不變

台積電重申今年資本支出380~420億美元維持不變；台積電今年首季資本支出100.6億美元，第2季96.3億美元，上半年累計達196.9億美元。

5、輝達（NVIDIA）H20解禁 魏哲家：客人的好消息， 對台積也是好消息

台積電法說會，外資關心輝達 H20解禁一事， 台積電董事長暨總裁魏哲家表示，H20是客人的議題，目前言之過早，但是個好消息，台積的客人可以在如此大的市場銷售，對台積也是個好消息。

6、匯率干擾議題：魏哲家重申匯率影響很巨大，台積持續努力銷售價值

台積電法說會，外資分析師關注輝達H20解禁受惠議題之外，也針對匯率的干擾提出詢問，魏哲家重申在今年股東會上的說法，他表示，匯率影響很巨大，不過台積持續努力銷售價值。

台積電法說會外資也關心人形機器人的發展，魏哲家表示，雖然現在還言之過早，但預期若是人形機器人市場起飛將會很快速， 他更以與客人的談話來回答外資的詢問，「我和客人談他說機器人市場會是電動車十倍大，我正在期待。」

8、先進封裝產能：魏哲家說台積產能需持續提升才能彌補供需的落差

外資關注先進封裝產能，魏哲家表示，台積產能需要持續提升才能彌補供需的落差，將持續努力應對；台積的製程發展策略是跟隨客戶發展需求，以先進封裝來說很多不同客戶應用不同的選項，也有不同組合提供給客戶。

另外， 魏哲家表示，以亞利桑那州廠最新進度來說，台積電美國第二廠已完成，將導入3奈米製程生產，正加速量產進度；美國第三座晶圓廠已開始建設，將採用2奈米與A16技術；第四座晶圓廠將運用N2和A16技術；第五與第六座將採用更先進製程。