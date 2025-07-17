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Counterpoint公布全球第2季智慧手機出貨年增2% 連續兩季呈現成長

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
Counterpoint Research近日公布全球第2季智慧型手機出貨年增2%，連續兩季呈現成長。示意圖／Ingimage
Counterpoint Research近日公布全球第2季智慧型手機出貨年增2%，連續兩季呈現成長。示意圖／Ingimage

Counterpoint Research 17日公布，全球第2季智慧型手機出貨年增2%，連續兩季呈現成長，主要受到北美、日本與歐洲市場需求回升帶動；三星穩居龍頭地位，同時也是前五大品牌中成長幅度最大者。

Counterpoint 指出，第2季三星穩坐全球智慧型手機龍頭，並以年增8%的表現成為五大品牌中成長最快者，成長動能來自區域市場的穩健表現，以及中階A系列的策略性更新。蘋果延續穩定成長趨勢，第2季出貨量年增4%，主要受惠於北美、印度與日本市場的強勁表現。Motorola第2季表現亮眼，出貨年增高達16%，成長來自印度市場的強勁需求，以及北美預付卡市場持續擴張。

Counterpoint Research研究總監Tarun Pathak表示，先前關於關稅的擔憂在第2季逐漸緩解，不過中國大陸與北美市場仍受到一定程度影響，導致北美地區出現備貨行為。入門與平價5G裝置在新興市場持續受到青睞，而成熟市場對高階機型的需求則保持穩定。

Counterpoint Research資深分析師Shilpi Jain指出，三星在2025年第2季穩居全球出貨冠軍，除了延續第1季Galaxy S25系列的強勁動能外，中階A系列在多個核心市場的表現也逐漸穩定，加上折疊機與AI功能的導入，進一步強化品牌黏著度與競爭力。

智慧型手機

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