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鑫科決議配發每股0.4元現金股利 除息交易日訂8月7日

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

鑫科（3663）17日公告董事會決議，將以資本公積發放現金股利，每股配發0.4元，總計發放4,339.76萬元。

鑫科此次除息交易日訂於8月7日，最後過戶日為8月10日，停止過戶期間為8月11日至8月15日，除息基準日則為8月15日。現金股利預計於9月4日發放。

除息 鑫科

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