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台積電法說會／馬斯克重壓？魏哲家：客人說人形機器人市場是EV十倍大
全球首富馬斯克（Elon Musk）正積極發展人形機器人，台積電（2330）今日召開法說會期間又有外資分析師追問人形機器人議題，台積電董事長魏哲家談話不改幽默說，雖然現在言之過早，但預期若人形機器人市場起飛會很快速，「我和客人談他說機器人市場會是電動車十倍大，我正在期待。」語畢引發現場笑聲陣陣，也讓外界認為持續呼應馬斯克重壓機器人領域投資。
魏哲家也幽默說，現在仍太早說人形機器人，但人形機器人設計相當複雜，他個人預期首度使用場域預期會是在醫療產業。他也不改幽默風趣的說，「人形機器人可以來照顧像我這樣漸漸變老的人」。
另外外資關注HPC議題，魏哲家也說，觀察現在AI資料中心越來越多建設，毫不意外台積技術未來持續在AI資料中心持續推進從2奈米演進到A16。
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