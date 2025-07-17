半導體展9月登場 日月光吳田玉將與台積電侯永清對談

SEMICON Taiwan 2025將於9月8日登場，以「世界同行 創新啟航」為主題，呼應當前全球半導體產業技術創新突破與供應鏈重構的關鍵時刻，邀集來自歐洲、北美及亞洲的科技巨擘齊聚台灣，共同探討半導體產業未來創新方向與合作藍圖。

在半導體展中，CEO Summit 大師論壇將於9月10日下午舉行，重磅講者名單陸續揭曉，包括恩智浦（NXP）執行長 Kurt Sievers，將首度於台灣登台演講，聚焦AI驅動邊緣與自主未來。還有英飛凌（Infineon）執行長Jochen Hanebeck，也是首次在台公開演講，將闡述半導體如何透過創新、規模及生態圈協作，驅動從電動車到AI基礎設施等全球產業的永續發展。

另外還有DENSO技術長Hirotsugu Takeuchi，將以全球領先車用零組件供應商角度，揭示下一波技術革命來臨，半導體如何成為汽車產業「新護城河」。以及Google Cloud GCE 暨 AI 基礎架構產品副總裁George Elissaios，將首度深入剖析跨足晶片設計的Google如何透過創新技術與跨界協作，打造 AI 與雲端基礎建設未來。

博世（Bosch）半導體策略副總裁 Stefan Joeres則將分享如何透過跨域整合攜手亞太夥伴共築智慧行動新生態。科林研發（Lam Research）全球產品事業群資深副總裁 Sesha Varadarajan將深入剖析原子級創新如何推動半導體製造設備突破，催生新一波AI革命，並探討AI在驅動半導體產業未來創新的關鍵作用。比利時微電子研究中心（imec）執行長 Luc Van den hove 將剖析開放式合作如何突破 AI 算力瓶頸。

今年大師論壇另一個重磅亮點，則是由日月光半導體執行長暨 SEMI 全球董事會執行委員會主席吳田玉，與台灣半導體產業協會理事長、台積電（2330）資深副總暨副共同營運長和資訊安全長侯永清聯手主持「爐邊對談」，從應用需求與產業趨勢出發，深度剖析下一波技術浪潮的契機與挑戰，聚焦台灣在全球半導體版圖中的戰略角色。