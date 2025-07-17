魏哲家：台積電美國第三廠開始興建 第四廠仍採用2奈米及A16製程

台積電董事長魏哲家今日主持台積電法說會，揭示台積電亞利桑那州廠最新進度，他說台積電美國第二廠已完成，將導入3奈米製程生產，且鑑於客戶對此製程需求迫切，正加速量產進度；美國第三座晶圓廠已開始建設，將採用2奈米與A16技術，計劃也將依AI需求加快生產時程。

第四座晶圓廠將運用N2和A16技術，第五與第六座將採用更先進製程，這些晶圓廠的建設與量產時程將依客戶需求調整。

魏哲家強調，台積電所有海外布局決策都基於客戶需求，同時兼顧生產靈活性與政府支持的必要程度，這也是為了最大化股東價值。在美國主要客戶以及聯邦、州及地方政府的密切合作與支持下，台積電宣布計劃在美國投資總額達1650億美元，用於先進半導體製造擴張。該擴張方案包含在亞利桑那州建設六座先進晶圓廠、兩座先進技術廠及一座大型研發中心，以支援客戶的多年度強勁需求。

其中位於亞利桑那州的首座晶圓廠，已於2024年第4季成功進入量產階段，採用N4（4奈米）製程，良率與台灣晶圓廠相當。第二座晶圓廠已完工，將採用3奈米製程技術。

魏哲家說，台積電看到主要美國客戶的強烈興趣，並正加速量產時程，提前數季以配合客戶需求。第三座晶圓廠已開始建設，將採用2奈米與A16技術，計劃也將依AI需求加快生產時程。第四座晶圓廠將運用N2和A16技術，第五與第六座將採用更先進製程，這些晶圓廠的建設與量產時程將依客戶需求調整。

魏哲家進一步表示，台積電的擴張計畫將使台積電在亞利桑那擁有千瓦級晶圓產能集群，支持美國主要客戶在智慧手機、AI及高效運算領域的需求。台積還計畫新增兩座先進封裝廠和一個研發中心，完備AI供應鏈。完工後，約30%的2奈米及更先進製程產能將位於亞利桑那，形成美國境內獨立的領先半導體製造集群。台積電將持續扮演客戶成功關鍵且不可或缺的角色，也將維持為美國半導體產業的重要夥伴與推手。

至於台積在日本的布局，在日本中央政府、縣政府及地方政府的大力支持下，位於熊本的第一座特殊技術廠已於2024年底開始量產，且良率表現優異。第二座特殊技術廠建設計劃預定於今年稍晚啟動，視當地基礎設施建設進展而定。

至於歐洲方面，台積電已獲得歐洲委員會以及德國聯邦、州和城市政府的強力支持，目前正順利推進在德國德勒斯登建立一座特殊科技廠的計畫。運行時間表同樣會根據客戶需求與市場條件來制定。

魏哲家強調，台積電在台灣，憑藉政府的支持，在未來數年內建設11座晶圓製造廠及4座先進封裝設施。公司正準備在新竹與高雄基地分階段推動2奈米製程的廠房建設，以滿足客戶在結構性需求上的強勁成長。透過擴大全球佈局並持續投資台灣，台積電將能持續成為全球IC產業值得信賴的技術與產能供應者，同時為股東帶來穩健的獲利成長。