台積電法說會／今年資本支出區間不變 維持380到420億美元
台積電（2330）17日召開法說會，台積電董事長暨總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱出席，黃仁昭說，台積電今年資本支出區間不變，為了後續幾年長期成長台積投資沒有遲疑。
台積電今年資本支出380-420億美元維持不變。台積電今年首季資本支出100.6億美元，第2季96.3億美元，上半年累計達196.9億美元。
至於2026-2027年資本支出，黃仁昭說，從市場需求來看公司會持續投資，但目前仍言之過早。
外資關注先進封裝產能，魏哲家說，台積產能需要持續提升才能彌補供需的落差，台積持續努力應對。台積的製程發展策略是跟隨客戶發展需求，以先進封裝來說很多不同客戶應用不同的選項，也有不同組合提供給客戶。他也幽默說，「甚至製程的名稱多元到我記不住。」
成熟製程議題上，魏哲家說，若看報紙可以發現許多成熟製程產能投資，台積不一樣是積極提升特殊製程產能，「若非如此我們不會在日本德國投資特殊製程，並不擔心產能供過於求。」
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