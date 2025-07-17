台積電法說會／外資問輝達 H20解禁 魏哲家：客人好消息即台積好消息
台積電（2330）17日召開法說會，期間外資分析師追問輝達（NVIDIA）H20解禁受惠議題，台積電董事長暨總裁魏哲家回應說，這是台積客人的好消息也是台積好消息。
摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻今日在法說會上提問關於匯率以及台積客人輝達H20解禁中國大陸銷售議題，魏哲家回應時做上述表示。
外資追問匯率干擾議題，魏哲家重申先前股東會上的說法說，匯率影響很巨大，不過台積持續努力銷售價值。
外資追問H20解禁能在中國大陸銷售，魏哲家也說，H20 是客人的議題，目前言之過早，但是個好消息，台積的客人可以在如此大的市場銷售，對台積也是個好消息。
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