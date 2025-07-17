快訊

怒辭台師大自評指導委員 國教院長：無法指導不信任的學校

教練成就不應被抹滅 簡奇陞籲「勿霸凌」：誠摯道歉絕對接受

普發1萬得舉債？卓榮泰坦言「內心交戰」政府預算細節曝光…網全炸鍋

聽新聞
0:00 / 0:00

魏哲家：AI需求強勁 估今年「以美元計」全年營收增幅可達30%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電董事長魏哲家下午主持法說會， 他表示以美元計價，全年營收增幅可達30%。記者林澔一／攝影
台積電董事長魏哲家下午主持法說會， 他表示以美元計價，全年營收增幅可達30%。記者林澔一／攝影

台積電董事長魏哲家今日主持法說會，釋出非常正面的訊號，他強調AI晶片客戶下半年需求仍非常強勁，非AI應用晶片也將溫和復甦，為此他上修先前在股東會提到全年營收維持20中位數的展望，預估以美元計價，全年營收增幅可達30%。法人透露，以此趨勢，台積電今年營收和獲利仍將再繳出亮眼成績。

魏哲家表示，台積電第2季營收達到301億美元，超出台積的指引，主要原因是持續強勁的人工智慧（AI）與特殊製程（SPC）相關需求。展望2025年第3季，預計營運將由公司的製程技術與製造能力的強勁需求所帶動。

展望2025年下半年，至今台積電尚未觀察到客戶行為有明顯改變，但也了解到關稅政策可能帶來的不確定性與風險，特別是在與消費者相關及價格敏感的市場區隔。雖然台積看到中國的回饋方案刺激了部分短期需求上揚，但這是短期的自然現象，整體來看，非AI及其他市場區隔在2025年將呈現溫和復甦。

魏哲家進一步說，台積電相信對半導體的需求非常根本，並會持續快速演變。近期發展對AI的長期需求展望也相當正面。算力（Token）數量的爆炸性成長，顯示AI模型的使用和採用率日益增加，意味著需要更多運算能力，推動對先進晶片需求增加。

此外，台積也觀察到AI需求持續強勁，包括來自主權AI（日益興起的國有AI）的需求。因此，預期2025全年營收將以美元計約增長30%。這主要支持來自行業領先的3奈米與5奈米技術強勁需求，以及高效運算平台（HPC）的成長。在不確定因素影響下，台積將對人才相關的潛在影響保持警覺，並在規劃2025下半年和2026年業務時保持謹慎，同時持續投資於未來的培育與訓練。此外，將聚焦於企業基本面，包括技術領先、製造卓越與客戶信任，以進一步強化競爭力。

魏哲家 營收 法說會 台積電 AI

延伸閱讀

台幣強升！台積電6月營收跌落3000億 僅達2637.9億元、月減17.7%

魏哲家質押1,600張台積電揭底部訊號？陳詩慧：學會安全邊際才能放心放大槓桿

終止連三賣！魏哲家喊話「多買台積股票不會錯」 外資聽進去了

晶片稅誰出？魏哲家一席話引發討論：其實本來就是進口商買單

相關新聞

台積電營收動能續強！本季估季增近一成 資本支出維持380到420億美元

台積電繳出史上最佳單季營收和獲利成績單，單季每股純益達15.36元締造新猷，今日公布本季營收持續成長，預估單季合併營收以...

輝達 H20銷售中國大陸 童子賢：中美妥協、避免火車對撞現象

輝達（NVIDIA）將向中國大陸市場銷售降規版AI晶片H20，對此，台灣玉山科技協會理事長童子賢看好將帶動美國重要公司及...

黃仁勳：我很想買一輛小米汽車 知道雷軍定會成功

Nvidia輝達（另稱英偉達）創始人黃仁勳16日在北京舉行媒體會，黃仁勳表示，「我很想買一輛小米汽車。過去五年裡，中國的...

台積電法說會／第3季營收估再創高318-330億美元 平均值季增8%

台積電（2330）17日召開法說會，台積電預估，第3季美元營收318-330億美元，平均值324億美元，季增約8%。符合...

台積電第2季每股純益15.36元 每天開門賺進逾44億元

晶圓代工廠台積電結算第2季大賺3982.7億元，創下史上單季最賺錢的一季，每股純益15.36元，等於每天賺進逾44億元。

三星折疊機銷量看增三成 線上線下預購量較前代翻倍

台灣三星昨（16）日舉辦新款折疊機Galaxy Z Fold7、Flip7台灣市場發表會；台灣三星電子行動通訊事業部總經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。