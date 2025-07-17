魏哲家：AI需求強勁 估今年「以美元計」全年營收增幅可達30%

台積電董事長魏哲家今日主持法說會，釋出非常正面的訊號，他強調AI晶片客戶下半年需求仍非常強勁，非AI應用晶片也將溫和復甦，為此他上修先前在股東會提到全年營收維持20中位數的展望，預估以美元計價，全年營收增幅可達30%。法人透露，以此趨勢，台積電今年營收和獲利仍將再繳出亮眼成績。

魏哲家表示，台積電第2季營收達到301億美元，超出台積的指引，主要原因是持續強勁的人工智慧（AI）與特殊製程（SPC）相關需求。展望2025年第3季，預計營運將由公司的製程技術與製造能力的強勁需求所帶動。

展望2025年下半年，至今台積電尚未觀察到客戶行為有明顯改變，但也了解到關稅政策可能帶來的不確定性與風險，特別是在與消費者相關及價格敏感的市場區隔。雖然台積看到中國的回饋方案刺激了部分短期需求上揚，但這是短期的自然現象，整體來看，非AI及其他市場區隔在2025年將呈現溫和復甦。

魏哲家進一步說，台積電相信對半導體的需求非常根本，並會持續快速演變。近期發展對AI的長期需求展望也相當正面。算力（Token）數量的爆炸性成長，顯示AI模型的使用和採用率日益增加，意味著需要更多運算能力，推動對先進晶片需求增加。

此外，台積也觀察到AI需求持續強勁，包括來自主權AI（日益興起的國有AI）的需求。因此，預期2025全年營收將以美元計約增長30%。這主要支持來自行業領先的3奈米與5奈米技術強勁需求，以及高效運算平台（HPC）的成長。在不確定因素影響下，台積將對人才相關的潛在影響保持警覺，並在規劃2025下半年和2026年業務時保持謹慎，同時持續投資於未來的培育與訓練。此外，將聚焦於企業基本面，包括技術領先、製造卓越與客戶信任，以進一步強化競爭力。