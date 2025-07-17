台積電「神級行李箱」再現！ 新奶茶色款設計細節有巧思 再掀代購瘋搶

台積電之前推出銀色款式的行李箱，外觀質感頗受好評而造成一股網路代購熱潮，甚至開價飆至50萬，如今台積電福委會傳推出全新「奶茶色」版本，消息一出引發關注。

網友於Threads上分享的台積電行李箱「奶茶色」版本，與知名品牌「萬國通路」聯名設計，文案寫著「未來感元素設計，引領風潮，實用與美觀兼具」。

此外，20吋規格箱體上印有低調的「TSMC」獨家電路板字樣，擁有金屬髮絲紋理質感外殼與科技風格，手把上也印有TSMC字體，細節充滿巧思，全尺寸設計搭配滑順360度耐磨雙排飛機輪，國際TSA海關鎖，外出旅遊更方便。

先前曾有賣家在蝦皮購物賣場喊出台積電行李箱近50萬元價格，不過實際查看目前在蝦皮上面的開價約在3000~5000之間，隨著「奶茶色」新色上市，台積電行李箱價格又會出現行情波動。

台積電「奶茶色」行李箱在網路上一曝光後，不少網友紛紛在Threads下方留言，「感覺可以」、「在新竹不會撞箱嗎？」、「已經撞到國外了」，而原po也回應網友表示要賣2000元，行李箱可以左右開。