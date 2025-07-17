快訊

怒辭台師大自評指導委員 國教院長：無法指導不信任的學校

教練成就不應被抹滅 簡奇陞籲「勿霸凌」：誠摯道歉絕對接受

普發1萬得舉債？卓榮泰坦言「內心交戰」政府預算細節曝光…網全炸鍋

四大 CSP 來了兩家 攜手中華電信投資「AUG East」亞洲區新海纜

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電（2412）近期加碼投資海纜，日前宣布投資24億元，興建「AUG East」海纜，中華電信16日出席新加坡的新海纜簽約儀式，並正式公布海纜規劃，預計登陸台灣、新加坡、印尼、馬來西亞、汶萊、菲律賓、韓國與日本，特別的是此次「AUG East」海纜聯盟投資夥伴，除了電信業者外，全球四大雲端服務供應商（CSP）中，就來了兩位，亞馬遜（AWS）與微軟（Microsoft）。

「AUG East」海纜聯盟結合區域主要電信業者與國際大型OTT業者，中華電信表示，在全球政局與地緣政治劇烈變化下，突破框架實現跨界團結，展現合作因應變局的企圖心。

中華電信董事長簡志誠強調，「AUG East」海纜是中華電信「海、地、星、空」布建主軸的延伸，也是對於台灣成為亞太資訊彙集中心的自信，中華電信將持續以實際行動提升台灣通訊網路數位韌性、賦能AI帶動產業轉型與變革。

日前中華電信已經公告投資金額為24億元，興建「AUG East」海纜，這也是繼日前宣布斥資46億元，投資全新海底電纜系統「E2A」後，今年第二條國際海纜投資，兩個海纜投資總額達70億元。

新海纜簽約典禮16日在新加坡舉行，確定全新海底光纖電纜系統正式名稱為Asia United Gateway East Submarine Cable System，簡稱「AUG East」，由中華電信（CHT）、新加坡電信（Singtel）、馬來西亞電信（TM）、汶萊UNN電信公司、菲律賓Globe電信公司、日本ARTERIA電信公司、韓國Dreamline電信公司、亞馬遜（AWS）與微軟（Microsoft）公司共同籌建，預計2029年完工啟用。

「AUG East」，全長約8,900 公里，規劃登陸台灣、新加坡、印尼、馬來西亞、汶萊、菲律賓、韓國與日本，海纜系統範圍遍及東南亞與東北亞主要國家地區。

中華電信指出，台灣採雙登陸宜蘭與台東，與同樣是雙登陸台灣的「SJC2」海纜登陸點不重複，提升台灣整體聯外網路多元性，此外，「AUG East」海纜路由規劃繞菲律賓西部沿海新路由與本公司建設中「APRICOT」海纜走菲律賓東側海域不同，多元化海纜路由設計可進一步提升區域網路韌性。

中華電信表示，「AUG East」海纜與中華電信甫於今年3月簽署投資的「E2A」 海纜均採用最新海纜技術，預計兩條新海纜陸續完工後可相互銜接形成亞洲重要市場與北美資料中心間的高速通道，進一步強化台灣成為亞太資訊匯集中心的地位，因應未來AI發展龐大之雲網需求。

海纜 中華電信

延伸閱讀

丹娜絲颱風重創行動網路 中華電：出動2,613人次、已修復99.5%

追訴海纜破壞 陳瑞仁籲採現行犯逮捕涉案船舶

台灣首宗破壞海纜案判3年 檢察官籲修法提高刑度

駁藍委說法不實 中華電董座：只是不能發憑證 扯國安扯太遠

相關新聞

台積電營收動能續強！本季估季增近一成 資本支出維持380到420億美元

台積電繳出史上最佳單季營收和獲利成績單，單季每股純益達15.36元締造新猷，今日公布本季營收持續成長，預估單季合併營收以...

台積電法說會／第3季營收估再創高318-330億美元 平均值季增8%

台積電（2330）17日召開法說會，台積電預估，第3季美元營收318-330億美元，平均值324億美元，季增約8%。符合...

台積電法說會／馬斯克重壓？魏哲家：客人說人形機器人市場是EV十倍大

全球首富馬斯克（Elon Musk）正積極發展人形機器人，台積電（2330）今日召開法說會期間又有外資分析師追問人形機器...

魏哲家：台積電美國第三廠開始興建 第四廠仍採用2奈米及A16製程

台積電董事長魏哲家今日主持台積電法說會，揭示台積電亞利桑那州廠最新進度，他說台積電美國第二廠已完成，將導入3奈米製程生產...

台積電「神級行李箱」再現！ 新奶茶色款設計細節有巧思 再掀代購瘋搶

台積電之前推出銀色款式的行李箱，外觀質感頗受好評而造成一股網路代購熱潮，甚至開價飆至50萬，…

台積電法說會／外資問輝達 H20解禁 魏哲家：客人好消息即台積好消息

台積電（2330）17日召開法說會，期間外資分析師追問輝達（NVIDIA）H20解禁受惠議題，台積電董事長暨總裁魏哲家回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。