四大 CSP 來了兩家 攜手中華電信投資「AUG East」亞洲區新海纜

中華電（2412）近期加碼投資海纜，日前宣布投資24億元，興建「AUG East」海纜，中華電信16日出席新加坡的新海纜簽約儀式，並正式公布海纜規劃，預計登陸台灣、新加坡、印尼、馬來西亞、汶萊、菲律賓、韓國與日本，特別的是此次「AUG East」海纜聯盟投資夥伴，除了電信業者外，全球四大雲端服務供應商（CSP）中，就來了兩位，亞馬遜（AWS）與微軟（Microsoft）。

「AUG East」海纜聯盟結合區域主要電信業者與國際大型OTT業者，中華電信表示，在全球政局與地緣政治劇烈變化下，突破框架實現跨界團結，展現合作因應變局的企圖心。

中華電信董事長簡志誠強調，「AUG East」海纜是中華電信「海、地、星、空」布建主軸的延伸，也是對於台灣成為亞太資訊彙集中心的自信，中華電信將持續以實際行動提升台灣通訊網路數位韌性、賦能AI帶動產業轉型與變革。

日前中華電信已經公告投資金額為24億元，興建「AUG East」海纜，這也是繼日前宣布斥資46億元，投資全新海底電纜系統「E2A」後，今年第二條國際海纜投資，兩個海纜投資總額達70億元。

新海纜簽約典禮16日在新加坡舉行，確定全新海底光纖電纜系統正式名稱為Asia United Gateway East Submarine Cable System，簡稱「AUG East」，由中華電信（CHT）、新加坡電信（Singtel）、馬來西亞電信（TM）、汶萊UNN電信公司、菲律賓Globe電信公司、日本ARTERIA電信公司、韓國Dreamline電信公司、亞馬遜（AWS）與微軟（Microsoft）公司共同籌建，預計2029年完工啟用。

「AUG East」，全長約8,900 公里，規劃登陸台灣、新加坡、印尼、馬來西亞、汶萊、菲律賓、韓國與日本，海纜系統範圍遍及東南亞與東北亞主要國家地區。

中華電信指出，台灣採雙登陸宜蘭與台東，與同樣是雙登陸台灣的「SJC2」海纜登陸點不重複，提升台灣整體聯外網路多元性，此外，「AUG East」海纜路由規劃繞菲律賓西部沿海新路由與本公司建設中「APRICOT」海纜走菲律賓東側海域不同，多元化海纜路由設計可進一步提升區域網路韌性。

中華電信表示，「AUG East」海纜與中華電信甫於今年3月簽署投資的「E2A」 海纜均採用最新海纜技術，預計兩條新海纜陸續完工後可相互銜接形成亞洲重要市場與北美資料中心間的高速通道，進一步強化台灣成為亞太資訊匯集中心的地位，因應未來AI發展龐大之雲網需求。