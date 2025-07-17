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台積電營收動能續強！本季估季增近一成 資本支出維持380到420億美元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電今日舉行法說會，董事長魏哲家（右）與財務長黃仁昭（左）出席。 記者林澔一/攝影
台積電今日舉行法說會，董事長魏哲家（右）與財務長黃仁昭（左）出席。 記者林澔一/攝影

台積電繳出史上最佳單季營收和獲利成績單，單季每股純益達15.36元締造新猷，今日公布本季營收持續成長，預估單季合併營收以美元計價，將達318億美元到330億美元，約季增5.8%到9,7%，取中間值約季增8%；毛利率在1美元兌換新台幣29元的匯率基礎，將介於55.5%到57.5%，略低於前一季的58.6%；營業利益率介於45.5%到47.5%。

針對第2季營運，台積電資深副總經理暨財務長黃仁昭表示，第2季營收以新台幣計算較上季成長11.3%，主要受惠於產業領先的3奈米與5奈米技術強勁需求，雖然部分被不利的匯率抵銷。以美元計，營收季增17.8%，達到301億美元，超過原先的預期。

至於第2季毛利率較上季下滑0.2%，降至58.6%，主要因不利匯率及海外員工成本稀釋，部分被更高產能利用率及成本改善措施抵銷。受到營運槓桿效應帶動，營業利益率季增1.1%。整體來看，第2季每股純益15.36元，年增60.7%，股東權益報酬率為34.8%。

至於技術別營收貢獻。3奈米製程技術在第2季占晶圓營收24%；5奈米及7奈米分別占36%及14%。先進製程（定義為7奈米及以下）占晶圓營收74%。

至於各平台營收貢獻。其中高效能運算（HPC）季增14%，營收占比達60%；智慧型手機季增7%，占比次之達27%；物聯網（IoT）季增14%，占5%；車用維持持平，占5%；消費性電子（DCE）則季增30%，占1%。

資產負債表方面，台積電在第2季末現金及可供出售金融資產餘額為台幣2.6兆元，約900億美元。負債部分，流動負債較上季減少台幣220億，主要因應付費用及其他項目減少380億元，主要是因繳納所得稅。

財務比率上，應收帳款周轉天數減少5天至23天，減少主因新台幣升值，因台積幾乎所有應收帳款均以美元計價。存貨天數減少7天至76天，主要因3奈米及5奈米晶圓出貨率提升。

現金流與資本支出方面，第2季營運現金流入約4970億新台幣，資本支出為2970億，發放第3季現金股利1170億。考量不利匯率影響，現金餘額季減新台幣303億，期末餘額為新台幣2.36兆。以美元計，第2季資本支出總額為96億美元。

台積電維持2025年資本預算為380億至420億美元。

營收 新台幣 台積電

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