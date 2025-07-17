輝達 H20銷售中國大陸 童子賢：中美妥協、避免火車對撞現象

輝達（NVIDIA）將向中國大陸市場銷售降規版AI晶片H20，對此，台灣玉山科技協會理事長童子賢看好將帶動美國重要公司及台灣供應鏈活絡起來。而從上層結構來看，是中美兩方上層之間有妥協，兩邊最後達成供需之間平衡，同時也避免兩強火車對撞現象。

童子賢17日出席「個資法論壇： 我國個資保護的新階段～個人資料保護委員會的成立與挑戰」，會前接受媒體訪問。

針對輝達將向中國大陸市場銷售H20，童子賢看好將帶動美國重要公司及台灣供應鏈活絡起來。他表示，從上層結構來看，是中美兩方上層之間有妥協，不是硬碰硬、火車對撞，妥協裡面一個需要、一個能供應，兩邊最後達成供需之間平衡，同時也避免兩強火車對撞現象。

他說，台灣處於一個很微妙的地位，我們就默默的做，人家需要我們就好。

童子賢指出，「因為H20本來就是美國政府管制下，把輝達AI晶片降低規格的設計，只不過到川普政府時代，他連H20都要管制，傳聞中如果連降低規格的晶片都要管制，那你反而倒逼中國自己去發展，反而壯大中國自己產業。」

童子賢表示，雖然他（中國大陸業者）一開始可能沒做得那麼好，但隔幾年可能摸索越來越有門道，這不僅是輝達失去一個市場，你反而是逼對手變成輝達或像台積電（2330），具備設計到製造的基本能力。

他說，雖然中國大陸業者可能還是追不上第一名的台積電或輝達，但還是給他們一片肥沃的土壤，讓他們成長。

至於針對關稅協議，童子賢表示，「台灣在全球代表的角色仍是全球好的合作夥伴，我相信我們繼續維持這個角色，一個進步的、友善的，然後能充分協助這個世界科技產業的夥伴角色，相信關稅偶爾傳高、偶爾傳低，但我們角色不變就好。」

童子賢指出，會特別強調科技產業，「是因為這三年我們出口產值大幅的增加，主要都是來自科技產業，但這部分增加也造成談判上部分壓力，反過頭來可能影響其他產業，台灣科技業表現不錯，但也因此造成出超，我們就繼續等待談（談判）。」

此外，他說，基本上把瑞士、台灣及印度湊在一起講，「我想這沒什麼邏輯，這只是談判順序而已，我們人口、產業規模、產業類別都跟其他兩國差異很大。」